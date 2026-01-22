GENERATIONS¾®¿¹È»¡¢½é¤á¤Æ¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤Î²ÈÄÂ¤ò¹ðÇò¡ÖµëÎÁ¤Î¡Ä¡×¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤¿¡×
GENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØWILD BLUE¤Î¤ï¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡Ù(Ëè½µÆüÍË25:10¡Á)¤Ë½Ð±é¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤Î²ÈÄÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
GENERATIONS¾®¿¹È»
WILD BLUE½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥²¥¹¥È¤Î¡ÉÀÄ¤«¤Ã¤¿º¢¡É¤ä¡È°ìÈé¤à¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Ä©Àï´ë²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À®¸ù¤Î¥Ò¥ó¥È¡¦¿ÍÀ¸·±¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£
18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢GENERATIONS¤Î¾®¿¹¤¬ÅÐ¾ì¡£WILD BLUE¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®¿¹¤Ï¡ÖËÍ¤Ï1ÅÀ¹ë²Ú¼çµÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ê¤Ä¤â¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÎÉþ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ù¤Ç¡¢50Ëü±ß¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡Ö(¤ª¶â¤¬)Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢Æþ¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾®¿¹¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¡¢µëÎÁ¤Î9³ä¤¬²ÈÄÂ¡£»öÌ³½ê¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¹ðÇò¡£¸½ºß¤â¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Æþ¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±»È¤¦¡×¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¤¤¤¡£20Âå¸åÈ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÃù¶â¤Ê¤¯Á´Éô»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
