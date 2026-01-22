1月19日、高市早苗首相（自民党総裁）は衆院を23日に解散することを表明した。1月27日公示―2月8日投開票の日程となる。一方、対する野党の立憲民主、公明両党は1月16日、衆院議員が合流して新党「中道改革連合」を結成すると発表した。つい3カ月前までは与野党として対峙してきた両党がここに来て手を結んだ背景とは何か。そこには「自民党打倒」だけではない“狙い”が隠されている。

高市政権に一矢報いる舞台装置

野党第一党が参画する新党設立は、しばしば行われてきた。近年では希望の党、民進党、遡れば新進党などの例があった。刷新性を狙ったものとして「衆院選前の風物詩」「年中行事」と揶揄されることもある。

「中道改革連合」を結成した野田佳彦・斉藤鉄夫両代表

ただ、今回の新党は明らかに趣が違った。少なくとも総花的な新鮮さといった、キラキラ感をアピールしているとは思えない。中道は戦後政治史によく登場する用語であり、古めかしい感さえある。顔となる党首も、立憲、公明のそれぞれの代表である野田佳彦、斉藤鉄夫両氏が共同で就くという。そのまま移行するだけである。

しかし、実は、こうした事象こそが、今回の新党設立劇の本質を端的に表している。それは、この中道改革連合が、老舗政党である公明が長年にわたり築いてきた強固な組織票の動員により、高市政権に一矢報いる舞台装置としての役割を企図したものだということだ。

小選挙区においては一部を除き、これまで公明票は、連立政権を組んでいた自民の候補に投じられていた。今度は中道改革連合に移籍した旧立憲候補に上乗せし、自民と日本維新の会の与党候補を倒そうというのだ。

組織力による集票活動を主軸に

公明票は1小選挙区当たり1〜2万票程度とも言われる。仮に、そっくり旧立憲候補に積むと、単純計算上は、相当の小選挙区で自民候補を逆転する。

多くの公明支持者にとって、これまで、小選挙区では自民が投票先であり、立憲系は落選させるべき敵であった。今回、公明は支持者に対し、これまでの敵に対する投票と、支援活動を求めることになる。

この正反対の行動をできるだけ円滑に行う手段が、公明と立憲が同じ党に同居するという力業なのだ。であれば、表面的なイメージ戦略は二の次である。不気味さすら漂う昭和的ネーミングや地味な印象は、逆に、集票マシンとしての機能性の高さへの自信だとも受け取れる。

野党第一党にポジショニングする新党が、中道といったイデオロギーの呼称を名前に掲げるのも、近年では異例だ。広範な支持を得て政権奪取を狙うには、左右の間における政治的立ち位置を自ら鮮明にするのは、通常は得策ではない。

この点からも、ふわっとした民意を掬い取る空中戦ではなく、地道な組織力による集票活動を主軸に置いていることがうかがえる。

キーワードは右傾化

公明は昨年10月の高市氏の総裁就任に伴い、四半世紀にわたる自民との連立政権に終止符を打ち、野党に転じた。連立解消は驚きを持って受け止められた。理由は、自民による政治資金問題への対応の不満などであった。

高市氏は、社会における多様性への考え方や対中政策などで保守色を持つ。これに対し、公明は文字通り中道を標榜し、相対的にリベラル色を帯びる。両者に距離があったのは広く自明であった。

自民党内では以前から、保守系を中心に、こうした政策面の乖離による公明との連立解消論が根強くあった。公明としても、下駄の雪などと呼ばれてまで連立に残留することは、沽券にかかわることだ。

公明にとっては、こうしたすれ違いが、自民との長年の選挙協力をご破算にし、政権に対峙する新党戦略を推進した背景の一つとなった。キーワードは右傾化である。

自民党に「心理戦」を仕掛ける

野田、斉藤両氏が新党結成で合意した1月15日の立公党首会談の後、野田氏は記者会見で「高市政権ができて、どちらかというと右に傾いていく路線が多く、勇ましい言葉の下でいろんな動きがあり、公明党が連立を解消した」と言及。斉藤氏は「日本政治の右傾化がみられる中で、中道の勢力を結集することが重要である」と言明した。

新党構想はこのように、当初から「右傾化に対抗する中道」という構図が鮮明であった。これは、互いに袂を分かった、高市政権と公明との関係性そのままと言える。複数の関係者によれば、比例代表での統一名簿を飛び越した新党の立ち上げは、公明側の強い熱意があったという。

半面、斉藤氏は自民党自体を正面から非難するトーンは控えている。「自民党と全面対決する政党をつくるつもりはない。自民党の中にも中道改革に賛同してくださる方がたくさんいる。そういう方々と新しい日本の政治をつくる」「30年前に二大政党制を目指し、自民党に対抗するもう一つの政党であった新進党を目指すものではない」「中道改革連合はある意味で（引退表明した）菅義偉元首相の思いもつなぐ政党であるという思いを持って衆院選を戦う」

これらは新党方針の表明以降の記者会見における斉藤氏の発言だ。決戦を目前にして、野党第一党が対峙すべき政権党との連携に含みを持たせるのは異例である。

一連のことから察することができるのは、中道改革連合の対決相手は、自民党そのものではなく、高市政権であるということだ。見方を変えると、自民党内に敵と味方を設定し、亀裂を生じさせる「心理戦」を仕掛けているとも受け取れる。

「大連立」の可能性は

さらに、右傾化VS中道という構図の先には、政権交代の姿として、自民と新党による「大連立」を自ずと浮かび上がらせる。一つのパターンは、高市政権が退陣した後、自民に中道寄りの執行部を誕生させ、新党と連立を組むという流れだ。

実際、中道改革連合の候補者擁立の目標は200人とされ、過半数の233に届かない。政権獲得を目指すなら、原則として何らかの連立は不可避となるはずだ。その場合は逆に、中道改革連合内で「左」を切るという内紛を生じさせかねない。もちろん、自民党内に分断が走る可能性も当然にある。

さらに、この「右傾化」「中道」という対立軸は、高市氏の看板政策である積極財政を重視する考え方と、野田氏らに代表される財政再建派という、相反する勢力の争いとも重なってくる。こうなると、まさに旧来の大連立構想を彷彿とさせる。

一方の高市首相は、70％という高い内閣支持率を維持する。仕事用の鞄や、履いているサンダルさえ爆売れするというサナエブームを巻き起こした。大衆人気が味方する強敵であり、これが解散を打つ大きな背景である。

裏を返せば、立憲、公明は新党という荒業しか為す術がなかったということだ。このため、思惑通りにいくかどうかは全くの未知数である。

自民党に危機感

新聞、テレビなどの各報道機関は、中道改革連合結成により、小選挙区での自民の当選者が前回より20〜50程度減るなどとする種々の試算を公表し始めた。小選挙区に限っては、新党の当選者が自民を大きく上回るとするものもある。

公平に見て、特に都市部では、立憲や公明の勢力が以前から比較的強い地域が目立つため、自民に一定の影響は避けられないという分析は多い。

自民党内では新党の衆院選への影響について、小野寺五典前政調会長が「やはり激戦区、接戦区においては少なからず影響があると思っている」と記者団に述べた。ほかに「新人や落選中の元職には厳しい戦いになる」（中堅議員）、「地元の公明の実力者も選挙では旧立憲の候補を支援すると既に言っており、間違いなく影響はある」（現職陣営）などと、危機感が漏れる。

もちろん、選挙における有権者の投票行動が予測通りにならなかった例は、枚挙にいとまがない。

自民ベテランの一人は「中央とは異なり、地方では公明と良好な関係を築いてきた自民の議員や地方組織は多い」と、公明票の一定は踏みとどまってくれるとの見方を示す。別の自民現職陣営も「公明には長らくお世話になっており、いくらなんでも票の全てが相手候補に投じられるとは考えていない」と見通している。

また、自民の閣僚経験者は「新党に目を奪われて、参政党との保守票の争奪戦など、他の課題を忘れてはならない」と、あくまで冷静だ。

公明幹部から支援の意向

もう片方の当事者である立憲民主はどうか。新党に不参加とする反発の動きが一部議員にあるものの、おおむね円滑に手続きは進んだ。

当初、連立を離れた公明に対し、選挙協力への秋波を熱心に送ったのは立憲であった。しかし、最後は、公明の気迫が新党を結実させた形となったようだ。仮に、中道改革連合が大躍進、もしくは政権交代が実現すれば、立憲にとっては「棚ぼた」とさえ言うべき想定以上の僥倖となろう。

一方で議員の中道改革連合への移籍は、党名だけでなく、政策の変更を伴う。「急に新党に移籍するというのは理解できないという苦言を支持者から受けている」（新党関係筋）など、相応の風当たりは免れない。

ある立憲現職は、既に地元の公明幹部から支援の意向が伝えられたと明かす。その上で「いきなり多くの票を投じてくれるほど甘くはないのは分かっている」と語る。

予定調和とは無縁のドラマ

これに対し、与党は、高い内閣支持率のメリットを踏まえ、若者層や女性に照準を合わせるなど着々と布石を打ってきた。

高市首相は、年明けに来日した韓国の李明在大統領とお揃いの青いスウェットでドラムを叩くパフォーマンスを披露。続いて訪日したイタリアのメローニ首相とは、片山さつき財務相、小野田紀美経済安全保障担当相との計4人で「女子会」を彷彿とさせる会談を開いた。

また「立憲民主は中道ではなく、左だったのではないか」（自民筋）という指摘は多く出ている。

高い内閣支持率を背景とした与党による若年・無党派層を含む支持拡大の力と、中道改革連合結成による旧立憲候補への公明票の上乗せ効果の、どちらが凌駕するかが勝負を決める――。固まりつつある衆院選の帰趨を占うポイントを端的に言うと、このようになろうか。

昨年は戦後80年、自民党結党70年の節目であり、日本政治は頸木から解き放たれたかのように多党、流動化が進行。年明けの政局は、奇襲と評される衆院解散で始まることになった。選挙結果もその後の権力構造も、予定調和とは無縁のドラマとなりそうだ。

市ノ瀬雅人（いちのせ・まさと）

大手報道機関にて20年近く国政、外交・国際関係などの取材、執筆、編集を務めた。首相官邸、自民党、旧民主党、国会のほか外務省などの官庁を担当した。

