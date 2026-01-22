NY原油先物3月限（WTI）（終値）

1バレル＝60.62（+0.26 +0.43%）



ニューヨーク原油の２０２６年３月限は続伸。米ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の報道によると、トランプ米大統領は先週イラン攻撃を見送ったものの、依然として決定的な軍事選択肢を側近らに求めているという。米国はイランの反政府デモで多数の死者が発生したことを手掛かりとして、引き続きイラン攻撃を模索している。ベネズエラの麻薬密輸問題が軍事侵攻に向けたきっかけだったように、反政府デモによる死者もただの糸口とみられている。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が月報で需要見通しを上方修正したことも支援要因。



時間外取引で３月限は５９．２２ドルまで下落したものの、下げ幅を解消すると一時６０．８９ドルまで強含み。通常取引開始後はプラス圏とマイナス圏を往来しつつ、買い優勢で引けた。



