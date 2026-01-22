【経済指標】
【米国】
＊米建設支出（10月）0:00
結果　0.5％
予想　0.1％　前回　-0.6％（前月比）

＊米中古住宅仮契約件数（12月）0:00
結果　-9.3％
予想　-0.3％　前回　3.3％（前月比）

【カナダ】
＊鉱工業製品価格（12月）22:30
結果　-0.6%
予想　0.4%　前回　1.1%（0.9%から修正）（前月比)
結果　0.5%
予想　-0.5%　前回　0.6%（0.3%から修正）（前月比)

【発言・ニュース】
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り　4.846％（WI：4.856％）
応札倍率　　　　2.86倍（前回：2.67倍）

＊トランプ大統領
・グリーンランドを巡り将来のディール枠組みに達した。
・反対する欧州諸国への２月１日からの関税発動を見送る。
・米国がグリーンランドの鉱物資源の権益にも関与する。

＊トランプ大統領
・グリーンランド取得巡り即時の交渉を求める。
・ＮＡＴＯ加盟国は自国領土を守る義務がある。
・グリーンランド問題でデンマークは「恩知らず」。
・グリーンランド取得に過剰な武力行使は望まない。
・米国のインフレは克服された。
・コアインフレは１．５％、第４四半期の成長率は５．４％と予測。
・欧州は正しい方向に進んでいない。
・欧州の一部の地域については、もはやかつての姿を留めていない。見分けがつかないほどだ。
・欧州諸国、日本、韓国は米国のパートナー。
・新たなＦＲＢ議長を近く発表する。
・次期ＦＲＢ議長は「男性」。

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・ＧＤＰが５％を上回る四半期が２期続く可能性ある。
・トランプ大統領は破壊すべき秩序を破壊している。
・同盟国を中国に近づけようとしているとは思わない。
・来年度は赤字をさらに削減する見込み。
・ＦＲＢからのトランプ批判は独立性との矛盾を露呈している。

＊ＥＵ、米国との通商協定批准の採決を延期
　欧州議会は、ＥＵと米国の貿易協定を批准する投票を延期する見通しだと伝わっている。