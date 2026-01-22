いよいよはじまるトキとヘブンの家族生活

いよいよ松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の新婚生活がはじまった。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（1月12日〜16日放送）。「新郎新婦」は松江城にほど近い武家屋敷に引っ越して、義父の松野司之介（岡部たかし）と義母のフミ（池脇千鶴）も同居することになった。

ところが、新聞記者の梶谷吾郎（岩崎う大）の取材にヘブンが、「正座は苦ではない」「魚の小骨をとるのも得意だ」などと答えると、翌朝には記事になり、引っ越し祝いに訪れる人が殺到することに。しかも、島根県知事の江藤安宗（佐野史郎）が「ヘブンは立派な日本人だ」と太鼓判を押したものだから、評判が評判を呼んで訪問客はさらに増えていった。

そんななか、ヘブンが帰るべき時間に帰らなくなった。帰りが遅い理由をヘブンは、「錦織友一（吉沢亮）と教育について熱く話し合っている」と答えたが、それはウソで、実際には山橋薬舗で西洋料理を食べていた。訪問客が殺到し、しかも日本人らしさを期待されることに、疲れてしまっていたのだ。

山橋薬舗の奥に隠れていたヘブンをトキが見つけ、ヘブンはウソをついて家に帰らなかった理由を白状し、夫婦間では問題解決にいたった。だが、トキの幼馴染みのサワ（円井わん）は、夫妻の新居を訪ねて、自分の暮らしとの落差にショックを受けた。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（1月19日〜23日放送）では、トキとサワのあいだに生じた溝がクローズアップされるようだ。

だが、実際、それまで実家が極貧状態を余儀なくされていたトキにとって、ヘブンとの結婚は「玉の輿」。「庶民」とのあいだに溝が生じるのも無理はない。

トキのモデルである小泉セツにとっても、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）との結婚は、経済的には玉の輿だった。

セツの養家の稲垣家は、彼女が小学校に通うころに詐欺に引っかかって没落し、以来、城下町の西南の外れで貧しい生活を余儀なくされてきた。実家の小泉家の零落も激しく、実母の小泉チエは、それをモデルにした「ばけばけ」のタエ（北川景子）同様、一度は物乞いにまで身をやつした。そんな状況にあったセツの家族や親族にとって、セツの夫となったハーンの収入は、富豪のそれに感じられただろう。

ハーンが島根県尋常中学校と島根師範学校の英語教師を務めることで受けとっていた月給は100円だった。これをいまの貨幣価値に置き換えるのは簡単ではないが、物価水準などから換算すると、350万円から400万円ほど、ひょっとしたら、それ以上に相当するかもしれない。セツの家族にとって、夢のような金額だったことはまちがいない。

セツの場合は「ばけばけ」のトキと違って、最初からハーンのもとに住み込みで女中を務め、間もなく事実上の夫婦になったので、「ここからが新婚生活だ」と区切っていうのが難しい。だが、明治24年（1891）6月22日、松江城の内堀に面した北堀町の、現在「小泉八雲旧居」として公開されている旧武家屋敷に引っ越してからが、事実上の新婚生活といえるだろう。

ハーンの没後、セツはハーンが信頼していた友人の三成重敬に、夫との生活を回想して語り、それを三成が編集し直し、セツの『思ひ出の記』としてまとめた。そこにはこう書かれている。

「私と一緒になりましたので、ここ（註・宍道湖に面した借家）では不便が多いというので、二十四年の夏の初めに、北堀と申すところの士族屋敷に移りまして一家を持ちました。／私共と女中と子猫とで引っ越しました」

貧困生活から抜け出したセツの家族

史実では、セツの養父母である稲垣金十郎とトミ、養祖父の万右衛門（「ばけばけ」で小日向文世が演じる勘右衛門のモデル）は、「ばけばけ」と違って娘夫妻とは同居せず、「小泉八雲旧居」の近くに住んだ。とはいえ、詐欺に遭って以来の貧困生活からは、セツの結婚を機に抜け出したと思われる。

また、セツの実母のチエも、夫妻が「小泉八雲旧居」に引っ越すのに先立ち、ハーンの出資でその近くに小さな家を借り、家財道具もそろえてもらって、あたらしい生活をはじめることができた。

しかし、この「小泉八雲旧居」での生活は、長く続かなかった。引っ越してから5カ月も経たずに、ハーンは熊本の第五高等学校（現熊本大学）に引き抜かれ、同年11月に赴任した。ハーン夫妻と女中、そして車夫の4人で、中国山地を越えて熊本に向かったという。

そして、現在も熊本市中央区に「小泉八雲熊本旧居」として移築保存されている屋敷に住んだ。このときは少し遅れて金十郎とトミ、万右衛門も熊本にやってきて、ハーン夫妻と同居することになった。ハーンの月給は松江時代の倍の200円に跳ね上がり、それは現在の700万から800万円に相当すると思われるので、セツの家族と同居しても、かなり余裕があったはずだ。

実際、熊本ではほかに3人の女中を雇い、寄食する者も後を絶たないなど、かなりの大所帯での暮らしになっていた。それをこなせるだけの経済的余裕があったということだ。

ただし、セツの家族もただ養われるだけではなかった。長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）には次のような記述がある。「当時四十八歳のトミは、無学で迷信にも無批判な女であったが、器用で律儀な働き者で、その無私そのものの心は、ハーンに敬意と愛情を抱かせる。以後は裏方として家の中の一切を預かり、ハーンの身の回りと執筆の世話に、セツが専念することを可能にした」。

セツが長男の一雄を出産してからは、トミはその面倒もよく見た。ハーンの仕事は、セツの家族と同居してこそはかどった、ということだろう。

大いなる高給取りの妻

熊本で2年をすごしたのち、ハーン夫妻は明治27年（1894）10月から2年近く、神戸で暮らした。それにあたっては、万右衛門は熊本から松江に帰ったが、金十郎とトミは相変わらず夫妻と同居した。続いて、明治29年（1896）からは夫妻は東京で暮らし、そこにも金十郎とトミは同行した。

東京大学で教えたハーンの月給はなんと400円で、いまの貨幣価値で千数百万円になるだろう。現在の大学教授が憤慨するほどの超高給で、書いた本の印税も入ったから、かなり裕福だったと思われる。その間、セツは松江にいる実母のチエにも、ずっと仕送りを続けていた。チエはそのたびにお礼の手紙をセツに送っており、東京に移ったときに受けとった手紙には、こんな文言もあった。

「いながきどの、申なされしにわとふ月から三百に月けふがなりしと申しなられして、ゆめかとばかりよろこび申し」

稲垣金十郎殿が申されたことには、今月から月給が300円になったとのことで（註・実際には400円）、夢のようだと思ってよろこんでいる、という内容である。また、チエは万右衛門に、まるで100石取りの家の養女が1200石取りの家の奥方になったようなものだ、と伝えたという。

セツの実家も養家も、明治期の士族の没落を見事になぞって貧苦をきわめた。それだけに、セツが大いなる「高給取り」の妻になったことは、転落した家が華々しく再興したようにうれしかったのだろう。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

