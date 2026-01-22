【前後編の後編/前編からの続き】

年始早々、米国のドナルド・トランプ大統領（79）が怪気炎を上げている。南米・ベネズエラの大統領を一晩で拘束したかと思うと、他国にも軍事行動を仄めかし、国際社会を動揺させているのだ。予測不能な“お騒がせ”大統領の思惑を読み解く。

前編では、トランプ大統領がベネズエラを急襲した思惑について、専門家の見立てを報じた。

米国民の受け止め方を、テレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏が語る。

「トランプ氏は滅茶苦茶な人物ですが、今回はその行動力と軍事力を好意的に評価している人が少なくありません。昔の米国らしい頼もしさを取り戻している感覚もあり、国民の間では“何かやってくれそう”という期待感が高まっています」

他方、同じ調査ではベネズエラ作戦についての評価は「支持」「不支持」「分からない・回答拒否」がそれぞれ30％ほどと拮抗しており、「ベネズエラに過度に関与することを懸念しているか」の設問では、72％が「はい」と答えている。矛盾しているかに見える結果について、『それでもなぜ、トランプは支持されるのか』などの著書があるジャーナリストの会田弘継氏はこう読み解く。

「2020年の大統領選では、バイデン氏が勝利した520郡が米国全体のGDPのうち71％を占めていたのに対し、トランプ氏が勝利した2564郡は29％に過ぎませんでした。トランプ支持者とはいわゆる庶民であり、米国の深刻な経済格差に苦しむ人々です。彼らは矛盾した気持ちを持っていて、生活の行き詰まりから“いいぞ！”と作戦を喝采したい一方で“長期派兵や増税になったらイヤだな”という気持ちもある。そんな民意の表れでしょう」

トランプ支持者たちは「国際法」などはそもそも眼中になく、国内政治への不安を抱きつつも、作戦自体はおおむね好意的に受け止めているというのだ。

「東半球」で米国の助けは望めない？

また、トランプ氏は今回の作戦を説明する際、「ドンロー主義」という言葉を持ち出してもいる。かつてモンロー米大統領が米欧両大陸の相互不干渉を主張した「モンロー主義」の“ドナルド版”とされ、昨年に米政権が発表した「国家安全保障戦略」では「西半球」で覇権を握るという方針が示されていた。実際、

「トランプ大統領は作戦後、デンマーク領グリーンランドの領有に向けて意欲を強調しました。また、麻薬問題でコロンビアにも攻撃を示唆するなど、周辺地域への圧力を強めています」（国際部記者）

これも支持者の感覚が反映されたものだと、会田氏は語る。

「ベネズエラの原油輸出には中国・ロシアが関与しているほか、米国はグリーンランドも手をこまねいていては中ロのものになるとみています。こうした勢力を西半球から追い出し“地域”で覇権を取るというのがドンロー主義です。一方で国連機関などからの脱退もトランプ氏は指示しており、世界の警察からは降りようとしている。拡大した経済格差が埋まらない限り、こうした“自国第一主義”が求められ続けるため、トランプ路線は今後も引き継がれると思います」

駐米大使などを歴任した杉山晋輔氏もこう語る。

「昨年、米国の閣僚経験者や上院議員などと話す中で、ある方が“次はもう少し大人しいトランプがいい”と言っていました。つまり政策の方向性は間違っていないけれど、今回の拘束劇などはやり過ぎだと考える向きが一定数ある。あくまで懸念はやり方で、米国の国益を追求する政策が求められる状況は変わらないようです」

裏を返せば今後、「東半球」で米国の助けは望めないかもしれない。

台湾、日本はどうなる？

昨年、米国防総省が公表した報告書では、27年末までに中国は台湾を巡る戦争に勝利する能力を獲得すると見込まれている。明海大学教授の小谷哲男氏は、今回の件が台湾有事にも影響する可能性があると語る。

「昨年末、中国軍による台湾周辺での演習についてトランプ氏は“心配していない”と語りました。ベネズエラの件と合わせて、中国には“西半球での勝手は許さないけど、アジアでは好きにして”というメッセージに取られてしまう心配があります。今年はトランプ氏と習近平国家主席（72）が4回にわたり首脳会談をする予定で、何らかの合意文書を交わすとみられます。G7ならぬ米中の“G2”で互いに不干渉を取り決めるような事態になれば、台湾ひいては日本にとって憂慮すべきことです」

一方で米国は9日、タイ・カンボジアの停戦を維持するために約4500万ドル（約70億円）を投じると発表したほか、大規模デモが続くイランにも介入を検討しているとされ、完全に「西半球」以外から手を引いているわけではないようだ。

「ロシアがウクライナにやりたかったこと」

この点、先の杉山氏は、

「確かに米国は西半球を重視すると言っていますが、他地域への軍事的なコミットを完全にしないとなると、日米安保体制が根本から崩れてしまいます。すぐには中国が台湾を好き勝手できるということにはならないでしょう。また、トランプ氏はベネズエラの石油利権などを含め、何らかのディールを中国としたいとも考えている。西半球以外への関与を全てやめるとは考えづらいです」

前駐豪大使で外交評論家の山上信吾氏も言う。

「米国がベネズエラでやったことは、まさにロシアがウクライナにやりたかったことです。それを米国は簡単にやり遂げた。このことはウクライナ侵攻や台湾有事を正当化するより、むしろ侵攻をもくろむ権威主義国への抑止力になるでしょう」

とはいえ、わが国としてもただ手をこまねいているわけにもゆくまい。

予測不能なトランプ大統領と蜜月の関係を築いていたのが、故・安倍晋三元首相である。高市早苗首相（64）は安倍元首相が築いた関係性を存分に生かして対米外交に当たっているのだが、今回の軍事行動に関しては言及を避けている。

「安倍さんであっても同様の対応をした」

この姿勢について、再び山上氏が語る。

「安倍さんであっても、今回は同様の対応を取ったでしょう。ベネズエラは米国の“裏庭”にあたり、そこについて日本はああしろこうしろと言う立場にありません。安倍さんの時と違い、高市さんはトランプ氏より国のトップとして先輩でもありません。いま“国際法違反だ”とトランプ氏を大上段から批判しても、反発を招き不利益にしかならないのです」

そう対応を評価しつつ、肝心なのはトランプ大統領をベネズエラにくぎ付けにしないことだと語る。

「もしトランプ氏がベネズエラをはじめ西半球にかかり切りになれば、当然、台湾有事などにも不安が出てきます。高市さんも、安倍さんがやったであろうように、会談の場などで“あの作戦は見事だった”などとトランプ氏に耳打ちし、関係を良好にしつつ目線を向けさせるべきです」

小谷氏が補足する。

「最悪のパターンは米中でG2が築かれてしまうこと。高市さんは安倍氏の後継を自任するのであれば、トランプ氏に頻繁に電話をかけ、そうならないよう裏で誘導ぐらいはすべきです。情勢を見れば解散総選挙なんてやっている場合ではありません」

高市首相は今春に訪米を予定している。果たして“ドンロー主義”に夢中のトランプ氏を振り向かせられるだろうか。

