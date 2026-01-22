「寒い日の朝、飲みたいのは？」＜回答数36,762票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第417回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「寒い日の朝、飲みたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「寒い日の朝、飲みたいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ハチミツレモン
【材料】（2人分）
レモン 1個
ハチミツ 大さじ 2
シナモンパウダー 適量
お湯 300ml
【下準備】
1、レモンは両端を切り落とし、皮をむいて輪切りにする。白いワタの部分はきちんと除く。
ワタの部分が入ると苦味が出るので、取り除きます。
【作り方】
1、ハチミツ、シナモンパウダーをかけ、よく混ぜて30分以上おく。
2、(1)をカップに分け、お湯を注ぐ。
(E・レシピ編集部)
