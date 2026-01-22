旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、クライミングワールドカップの元日本代表でフリークライマーの大場美和が登場！ スペインを訪れ、人間が組体操のように塔を築く伝統行事“人間の塔”をハラハラしながら見守った。

人間の塔とは、スペイン第2の都市・バルセロナを中心に、カタルーニャ地方で200年以上続く伝統行事。ユネスコ無形文化遺産に登録されており、参加チームは100を超え、老若男女関係なく、力、バランス、勇気、知恵を発揮して、大勢の観客に見守られながら街中でパフォーマンスする。チームによって、フォーメーションが異なる点も見どころだ。

目の前で積み重なっていく人間の塔に、大場は「うわ～すごい迫力だ！」「もう建物の3階まで届いていますよ高さが！」「緊張感が伝わってきます！」「すごい揺れている！」とドキドキ。人間の塔は、時折バランスが崩れそうになりながらもなんとか堪え、3段、4段、5段と、どんどん高さを増していった。

参加者である子どもが8段目にたどり着くと、大場を含む観客から大きな歓声とともに拍手が！ 人間の塔は、崩れずに参加者たちが降りきるところまでが一連のパフォーマンスなため、会場は再び緊張した空気に。1段、また1段と人間の塔が慎重に解体され、最後の1人が無事に降りてパフォーマンスが成功した瞬間、参加者も観客も喜びで沸いた！

人間の塔は、必ずしも毎回成功する保証がなく、8段は特に難しいレベル。命懸けの圧巻の⼈間技は、参加者も応援する観客も全員が一体となる。そんな人間の塔に大場は、「成功した～やった～！」と歓喜！ スタジオで人間の塔を振り返った際も、「感動しました！」「参加したくなりました！」と笑顔で明かした。

なお、人間の塔のVTRは、1月17日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。圧巻の人間の塔に、スタジオ一同はもちろん視聴者も大興奮！ X上には、「こわい～！！ 子どもたちすごい！！！」「スペインの人間の塔すばらしい、、いろんなタイプがあるのか！」「人間の塔思ったよりもめっちゃ高くて思わず声を出してしまった」「なくなりつつある組体操思い出すけどこう街中でされると圧巻だ」といった声が続出した。

