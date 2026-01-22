強くなるための練習は、ただ練習を重ねることではない。重要なのは、自分では見えない思考のクセや判断のズレを、いかに早く発見できるかだ。カードゲームのプロたちは、個人競技でありながらチームでの練習を重視する。そこには、ミスを減らし、思考の精度を高めるための合理的な理由がある。※本稿は、プロカードゲーマーの茂里憲之『カードゲームで本当に強くなる考え方』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。

ミスを発見するためには

人にプレイを見てもらおう

結論から言えば、ミスの発見効率を上げるのも、気付いていないミスを拾うのも、人に見てもらいながらプレイすることが一番です。人海戦術でゲームを解明すれば効率がいいですし、自分では気付けないことに仲間は気づくかもしれません。

私は自分がプロプレイヤーとして活動していた『Magic The Gathering』以外にも、『ポケモンカードゲーム』や『Shadowverse』のプロチームとも情報交換してきました。

どのチームにも共通して言えるのは、練習で集まっているとき、実際に対戦しているメンバーよりも、それを観ながら議論しているメンバーが多いということです。

人に見てもらうことで、プレイしている本人は気付いていないことがたくさんあるということがわかります。練習試合の目的はうまくなることであり、そのための改善点を発見することにありますが、それでも勝ち負けがつくと負けたくない気持ちが首をもたげて来ます。

負けたくないばかりに取るべきリスクすら取れなくしてしまうことは練習においてもあります。しかし、フラットな目線の第三者はこれに囚われません。

