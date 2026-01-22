　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比400円高の5万3230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては455.36円高。出来高は1万104枚だった。

　TOPIX先物期近は3625ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIX現物終値比35.30ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53230　　　　　+400　　　 10104
日経225mini 　　　　　　 53230　　　　　+395　　　221291
TOPIX先物 　　　　　　　　3625　　　　 +27.5　　　 19261
JPX日経400先物　　　　　 32625　　　　　+240　　　　1492
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　　+6　　　　2098
東証REIT指数先物　　　　　2000　　　　　 +15　　　　　 2

株探ニュース