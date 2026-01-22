日経225先物：22日夜間取引終値＝400円高、5万3230円
22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比400円高の5万3230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては455.36円高。出来高は1万104枚だった。
TOPIX先物期近は3625ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIX現物終値比35.30ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53230 +400 10104
日経225mini 53230 +395 221291
TOPIX先物 3625 +27.5 19261
JPX日経400先物 32625 +240 1492
グロース指数先物 715 +6 2098
東証REIT指数先物 2000 +15 2
株探ニュース
