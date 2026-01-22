¡ÚÂîµå¡ÛÁ°²óV¾¾Åçµ±¶õ¤ÎÄï¡¦æÆ¶õ¤¬2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡¡¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤â¤Ã¤È¾å°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¡¡·»¤«¤éÀ¼¤«¤±¤âÌÀ¤«¤¹
Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤¬20Æü¤Ë³«Ëë¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÎÄï¡¦æÆ¶õÁª¼ê¤¬¡¢21Æü¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
æÆ¶õÁª¼ê¤ÏÂç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡ÖÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤Þ¤Ö¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤È¤«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î²ÝÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·»¤Îµ±¶õÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â¹»¤ÎÃÄÂÎÀï¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤â¤Ã¤È¾å°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£