「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉昨年のホープフルＳ覇者ロブチェン（牡、杉山晴）は、引き続き松山とのコンビで共同通信杯（２月１５日・東京、芝１８００メートル）へ。その後は皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）、ダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）のローテを予定。きさらぎ賞（２月８日・京都、芝１８００メートル）に出走予定の僚馬サトノアイボリー（牡）は、団野とのコンビで臨む。

紅梅Ｓ３着のテイエムスティール（牝、高橋一）はチューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）とフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）の両にらみ。同８着のプレセピオ（牝、笹田）はフィリーズＲへ。

昨年のエーデルワイス賞覇者で道営から転厩したリュウノフライト（牝、四位）は横山和騎乗でデイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京、芝１６００メートル）へ向かう。１０月の東京未勝利戦を勝ったダノンセフィーロ（牡、福永）はゆりかもめ賞（２月８日・東京、芝２４００メートル）を予定。

〈美浦〉京成杯１０着のジーネキング（牡、斎藤誠）はスプリングＳ（３月１５日・中山、芝１８００メートル）へ。僚馬でホープフルＳ６着のオルフセン（牡）は弥生賞ディープ記念（３月８日・中山、芝２０００メートル）に向かう。また、京成杯１５着のアッカン（牡、奥村武）は状態に問題がなければ、すみれＳ（２月２１日・阪神、芝２２００メートル）へ。

萩Ｓ５着のオルネーロ（牡、宮田）、９月の中山未勝利を勝ち上がったホワイトドラゴン（牡、伊藤大）は、いずれもクロッカスＳ（３１日・東京、芝１４００メートル）に向かう。