¡Ú£Á£Ê£Ã£Ã¡Û¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë°ÂÄê¡¡¿ù»³À²»Õ¡Ö²¿¤È¤«¤³¤³¤Ç¡×½Å¾Þ½é£Ö¤À¡¡¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç£²ºÐ¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¯ÅÐºä
¡¡¡Ö£Á£Ê£Ã£Ã¡¦£Ç£²¡×¡Ê£²£µÆü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡µÆ²Ö¾Þ£¸Ãå°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤¬£²£±Æü¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¡£ºòÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯£³´§¤ÇÁ´¤Æ£±·åÃå½ç¤òµÏ¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤¬¡¢½Å¾Þ½é£Ö¤Ø¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯µÆ²Ö¾Þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤â·ªÅì£Ä£Ð¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¡£µþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤ËÂ³¤¯½Å¾Þ£²¾¡ÌÜ¤Ø»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£Ãæ»³¶âÇÕ¤ò¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¢Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¤ò¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤È¡¢ÌÀ¤±£´ºÐÀª¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤³¤³¤âºÇ¶¯À¤Âå¤¬ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡º£½µ¤â¥È¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Àº±Ô¤Î£´ºÐÇÏ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÆ²Ö¾Þ£¸Ãå¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤Ï¡¢·ªÅìºäÏ©¤òÇÏ¤Ê¤êÃ±Áö¡£´¨É÷¿á¤¤¹¤µ¤ÖÉ¹ÅÀ²¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¤Ç£´£Æ£µ£³ÉÃ£¹¡Ý£³£·ÉÃ£¶¡Ý£±£²ÉÃ£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êºäÏ©¤Ç¥µ¥Ã¤È¡£¤¤Ó¤¤Ó¤ÈÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¡¢ÌÀ¤±£´ºÐ½éÀï¤Ë¸þ¤±¤¿½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¤Î¸½£´ºÐÀ¤Âå¤Ç¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡Íø¤³¤½¿·ÇÏÀï¤È¼ãÍÕ£Ó¤À¤±¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ç£²Ãå¡£¤½¤·¤Æ¡¢»©·î¾Þ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°£´Ãå¤Ë·òÆ®¡£Á°Áö¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤³¤½£¸Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÁ°Áö¤ÏÎ®¤ì¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ëÇÏ¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ë·ç¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤âÂçÊø¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È°ÂÄê´¶¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡£²£¶Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¾õÂÖ¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç£²ºÐ¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï£Ç£±¤Ç¤â¹¥Áö¤·¤¿Ãæ»³¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÎÏ¤ò½Ð¤»¤ëÇÏ¤À¤¬¡¢Ãæ»³¤Î³°²ó¤ê¤Ç¿·¤·¤¤ÌÌ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÁ±Àï¥Þ¥ó¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ç¤ÏÆ±´ü¤ÎÎ½ÇÏ¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Ç½Å¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤È¤«¤³¤³¤Ç¡×¤È¿ù»³À²»Õ¡£²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¯¶¯¤¤£´ºÐÀ¤Âå¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Èá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¡£