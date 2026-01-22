ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が、侍ジャパン大学日本代表入りする可能性があることが21日、分かった。今夏新設される国際大会「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ（仮称）」が7月9日から台湾で開催され、日本、台湾、米国に加え韓国も参加見込み。MLBドラフトの直前に開幕する大会で、佐々木が出場すれば注目を集めそうだ。

全国の大学野球監督が集結する「監督会」が20日から2日間、横浜市内で開催された。大学日本代表の首脳陣はスタンフォード大で2年目のシーズンを迎える佐々木について「もちろん招集を検討するに値する選手と思っている。あれだけの長打力を持った選手はいない」と候補の一人であることを明かした。

開催地の台湾、日本、米国、韓国の参加4チームで調整中の新大会の初代王者に輝くため、屈指の長打力を持つ左打者に白羽の矢が立った。花巻東（岩手）時代は史上最多の高校通算140本塁打をマークするも、コンディション不良もあり3年夏の高校日本代表に選出されなかった。同年のNPBドラフトではプロ志望届を提出すれば1位指名濃厚だったが、海を渡る決断を下した。

大学代表にとっては喉から手が出るほど欲しい戦力だ。24年代表は青学大・西川（現ロッテ）、昨年は創価大・立石（阪神ドラフト1位）を早期から中心打者として構想していたが、20日に取材対応した鈴木英之監督が「長打力はちょっと物足りない。中距離系が多い」と語ったように絶対的な主砲は空席。さらに「150キロくらいの直球に負けないような選手をピックアップしていきたい」。指揮官が熱望する主砲像に佐々木は完全一致する。

大会は7月9〜15日で開催予定。代表入りとなれば佐々木にとっては日本時間の同12、13日に実施されるMLBドラフトに向けた最終アピールの場となる。米国のプロスペクト（若手有望株）相手に結果を残せば上位指名にプラス評価。日本駐在のナ・リーグ球団スカウトは「佐々木麟太郎が招集されれば間違いなく台湾まで視察に行く」と最終試験に位置づける。また、既に交渉権を持つソフトバンクに対しては入団に踏み切った場合の「即戦力性」を示す機会にもなる。

佐々木は昨年の日米大学野球選手権では米国代表として選出される可能性があったが、今大会は国籍ごとに代表メンバーが決まるため日本代表候補に挙がる。昨秋ドラフトでDeNA、ソフトバンクから1位指名された逸材。初の日の丸を背負う未来が現実味を帯びてきた。

≪7月MLBドラフト会議を経て進路決定≫

佐々木はスタンフォード大1年目の昨年、リーグ51試合出場で打率.274、7本塁打、41打点の成績を残した。シーズン終了後には「どれだけうまくなって強くなって戻ってくるかが一番大事」と語った。

昨年10月に行われたドラフトではDeNAとソフトバンクが1位指名で競合。同11月には交渉権を獲得したソフトバンク・城島健司CBOがスタンフォード大を訪れ、指名あいさつを受けた。進路は今年7月のMLBドラフトを経て決定する見込みだ。

昨年12月には盛岡市内で行われた元巨人監督の高橋由伸氏の講演にサプライズ登場。現在は米国で2年目のシーズンに向け調整中で、2月には米国遠征中の早大と対戦予定となっている。

≪23年WBCヘッドコーチ・白井氏侍連覇期待≫

○…監督会の2日目は23年WBCで侍ジャパンのヘッドコーチを務めた白井一幸氏（64）が講演を行った。世界一を達成するまでの道のりや、選手への接し方など思い出を語った。3月開幕のWBCを戦う侍ジャパンに「本当に素晴らしいメンバーが集まっている。連覇してほしい」と期待。また、大学代表については「私も大学時代（駒大）に日米大学野球に出ました。それぞれができることを考え、強みを発揮してほしい」とエールを送った。