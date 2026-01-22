「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）

師走Ｓを圧勝したブライアンセンスは２１日、美浦Ｗでガンダ（３歳１勝クラス）と併せて馬なりで併入。楽な手応えで６Ｆ８２秒２−３７秒７−１１秒８を記録して好調ぶりをアピールした。

１４日の１週前追い切りでは、京成杯に出走したジーネキングに半馬身先着を許したものの、今週の動きを見れば心配はない。斎藤誠師は「時計はそこそこ出ていたし、先週よりも素軽さが出た。（京都への）輸送込みで仕上がったと思う」と目を細めた。

明けて６歳となったが、ここにきて充実期を迎えている。前々走のみやこＳで、これまでよりも前の位置でレースを運んだことがきっかけとなった。トレーナーは「高杉が乗った時（みやこＳ）の走りが生きていている」と分析。結果は６着だったものの、この競馬の内容が前走の圧勝につながったという。「今は先行しても末脚は堅実に使える」とうなずく。

昨年のマーチＳ以来の重賞Ｖとなれば、その先のＧ１の舞台が見えてくる。「京都は得意。コース形態が向いているし、前で運ぶことができれば差し切れる」と指揮官は自信をのぞかせた。