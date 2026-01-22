「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）

菊花賞１４着からの巻き返しを狙うショウヘイは２１日、栗東ＤＰでの最終追い。先週ＣＷで強い負荷をかけられているとあって軽めの調整にとどめたが、モタついた先週とは違い、仕上がりの良さを示すように６Ｆ８６秒４−３８秒４−１Ｆ１２秒０を馬なりで計時した。

「先週よりも動きは良くなってきていると思います。前進気勢が出ているなかでも、前半は折り合いがついていましたから。走るフォームそのものは前走と変わりませんが、体はひと回り大きくなってきたと思います」と友道師。年が明けて４歳となり、成長を示す素材に目を細めた。

前走はリズムに乗り切れず大敗。大崩れした内容に「馬場も悪かったこともありますが、それ以上に距離が長かった」と３０００メートルを敗因に挙げた。今回は重賞勝ちのある芝２２００メートルが舞台。「このぐらいの距離があっているし、あの“ショウヘイ”に少しでも近づくために結果を残したい」。海の向こうで活躍する“ショウヘイ”に負けない力強さを発揮し、ダービー３着馬が復活の走りを見せつける。