¡¡ÆüËÜÀª¤Î²÷µó¤Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤Þ¤Ç£²½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê£´£´¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤ÎÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Î¸Ä¿ÍÀï¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Èë¤á¤ë²ÄÇ½À¤òÇ®ÊÛ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¼«¿È¤¬£²£°Ç¯Á°¤Ë·Ð¸³¤·¤¿à¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤âÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂÇ³«ºö¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¹ÓÀî¡ËÆüËÜ¤ÎÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ú¥¢¤â¡Ê¸Ä¿ÍÀï¤Î¡Ë¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¶¯¤¤»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ú¥¢¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÄÂÎÀï¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¶â¥á¥À¥ë¤Î¥«¥®¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡¹ÓÀî¡¡¥Ú¥¢¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤¬£²¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ê»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ë¤À¤±¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ËÄ©¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¶¯¤ß¡£ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÃ¯¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢ÀïÎ¬¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¡¡¤ß¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡Ê£±£·ºÐ¤Î¡ËÃæ°æ¡Ê°¡Èþ¡ËÁª¼ê¤Ï¥·¥Ë¥¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²·î¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤¬¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤Ç¯Âå¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£ºäËÜ¡Ê²Ö¿¥¡ËÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜÁª¼ê¤Ï£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Ë£³²ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÎ×¤àÂç²ñ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤È¤â¤Ë³¤³°Àª¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¡¡Ä¾¶á¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÏÃË»Ò¤¬¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ï¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦Áª¼ê¡£¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¹½À®¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥ê¥å¥¦Áª¼ê¤Ï°ÂÄê¤«¤Ä¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ä¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÁ´¤¯°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¾å²ó¤ì¤ëÁª¼ê¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï£°£¶Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ°ÊÍè¤Î¸ÞÎØ¤À
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¡¡ÉáÃÊ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¹¥¤¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿À¼±ç¤âÊ¹¤±¤ë¤Î¤¬¸ÞÎØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¡£¤Ç¤â¡¢À¸³è¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢»ä¤Î»þ¤ÏÅÅÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò£±¥Õ¥í¥¢¤Ç£±¿Í¤·¤«»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥ê¥ó¥¯³°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¡¡ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÌÇò¤¤·Ð¸³¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÁª¼êÂ¼¤«¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Âç²ñ¤Ï¿©»öÌÌ¤ÇÌ£¤ÎÁÇ¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤¢¤é¤«¤ï¡¦¤·¤º¤«¡¡£±£¹£¸£±Ç¯£±£²·î£²£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£°£°£´Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ±¶¥µ»ÆüËÜÀª£³¿ÍÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¸ÞÎØ¤Ï£¹£¸Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¡¢£°£¶Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ±¶¥µ»¥¢¥¸¥¢Àª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÀ°Õµ»¡Ö¥¤¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¡×¤¬Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£