°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡¡Ìµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏÀÍý¤ÎÈôÌö¡×µªÆ£ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê£´£µ¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡ÊÅÄÃæ¿°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÎÈ½·è¤Ç£²£±Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ïµá·ºÄÌ¤êÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅý°ì¶µ²ñÈï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄÉûÃÄÄ¹¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤È¹µÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¿³Íý¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÁí³Û£±²¯±ß¤Ë¾å¤ë¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿¤È¾Ú¸À¡£¶µÃÄ¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¡¢Åö½é¤Ï¶µÃÄ´´Éô¤Î½±·â¤ò·×²è¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶µÃÄ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤ËÉ¸Åª¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤äÊì¿Æ¤¬Â¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¡¢²ÈÄí¤¬²õ¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡Ö½°¿Í´Ä»ë¤ÎÃæ¤Ç»¦³²¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÀï¸å»Ë¤ËÁ°Îã¤ò¤ß¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¡×¤ÈÃÇºá¤·¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¡£ÂÐ¤¹¤ëÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¾ð¾õÅª¤Ë¼à¤à¤Ù¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò£²£°Ç¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÂ¿¿ô¤ÎÄ°½°¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ç½Æ¤òÈ¯¼Í¤·¤¿°¼ÁÀ¤Ï¡¢Â¾¤Î»ö·ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÃø¤·¤¯½Å¤¤¡×¤È¤·¤Æµá·ºÄÌ¤êÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÅÀ¤À¤¬¡¢¡ÖÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¯¼à¤à¤Ù¤Í¾ÃÏ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê°ÂÇÜ»á¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ËÏÀÍýÅª¤ËÈôÌö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµªÆ£»á¤Ï¡Ö¡Ø¼à¤à¤Ù¤Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Þ¤ÇÃÇÄêÅª¤ËµºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÎ©¾Ú¤Ë¼å¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹µÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ¿¾Ê¡¦¼Õºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¾ð¾õÌÌ¤Ç¤Î»ö¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÈÈºá¤Ë»ê¤ëÏÀÍý¤¬ÈôÌö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀÄÇ¯´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈï³²¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤º¡ØÏÀÍý¤ÎÈôÌö¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤Î·ë²Ì¡£°ì¿³¤Ç¤ÏÈï¹ðÂ¦¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Ë¤è¤ëÎ©¾Ú¤¬¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÎ©¾Ú¤ÈÈ¿¾Ê¡¦¼Õºá¤Î¶ñÂÎ²½¤¬¤µ¤ì¤ì¤Ð¹µÁÊ¿³¤Ç¾ð¾õÌÌ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ÏÈï¹ð¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£