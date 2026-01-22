¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏº»á¤¬ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤ÇµÄ°÷¼¿¦¡¡ÅÞ¤Î¾ÝÄ§¤ò¼º¤¤½°±¡Áª¤Ï¡ÖÂ¸Ë´¤òÅÒ¤±¤¿Àï¤¤¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤Ë£²£±Æü¡¢»²±¡µÄ°÷¤Î¼¿¦¤ÈÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÅÞÂåÉ½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤»¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´ßÇî¹¬»á¤äÌ¡ºÍ»Õ¤ÎµÜÀî²Ö»Ò¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤À¡£»³ËÜ»á¤ÏÈ¯¾ÉÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£À¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡º£·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿£³´üÌÜ¤ÎÂåÉ½Ç¤´ü¤Ï£³Ç¯¤Ç¡¢¡ÖÇ¤´üËþÎ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÅÍÜ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉüµ¢¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤ÎÂçÅç¶å½£ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¼¡¤ËÉüµ¢¤¹¤ë»þ¤Ï¡Ê¼¡¡¹²ó¤Î¡Ë½°±¡Áª¤Ç¡¢ÁíÍý¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬»ÈÌ¿¡£Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Ì¿¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤«¤é¤Þ¤¿µÄ°÷¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ì¤¤¤ï¤¬´ú¤ò¾å¤²¤¿¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÞ¤¬¸ºÀÇ¤äÇÑ»ß¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç»³ËÜ»á¤Ï³¹Æ¬³èÆ°¤äÊóÆ»ÂÐ±þ¤â°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£ÅÞ¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥ó¥É¤Ë¤¿¤È¤¨¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â²Î¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤ò¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¡×¤È¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢°ìËç´ÇÈÄ¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿ÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈáÁÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç½°±¡Áª¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£