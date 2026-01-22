ドジャースタジアムでフィジカルトレーニング

ドジャース・大谷翔平投手の自主トレの模様が伝えられた。本拠地ドジャースタジアムでフィジカルトレーニングを行う模様を地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者が21日（日本時間22日）に伝えた。

大谷はドジャーブルーのTシャツ、ハーフパンツ姿でGPSデバイスで体の動きを計測するデジタルブラジャーを装着。ストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏が見守る中、ショートダッシュを行っている。

映像ではスタジアムツアーに参加するファンからの声援に両手を振る様子も収められている。ファンからは「ギャーー」との声が上がり、マッケイン記者は「ファンは完全に大興奮だった。ファンの一日を最高なものにした」と伝えた。

野球日本代表「侍ジャパン」に選出され、このオフも精力的にトレーニングを行っているようだ。昨年のMVP受賞を受け、24日（同25日）にはニューヨークで行われる全米野球記者協会（BBWAA）主催の夕食会に出席する予定。31日（同2月1日）にはドジャーフェストに参加し、2月中旬のスプリングトレーニングに臨む。（Full-Count編集部）