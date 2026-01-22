“なんとなく”のボブは卒業ー！！【40・50代】速攻こなれ & 若見え♡「技ありボブ」

ボブヘアはシルエットやレイヤーの入れ方次第で、印象が大きく変わります。さり気ない工夫があるだけで、こなれ感や若々しさが引き出されるのが魅力かも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代が取り入れやすい技ありボブをピックアップしました。

柔らかさを仕込んだネオウルフボブ

ボブレングスをベースに、控えめなウルフ要素を加えたネオウルフボブ。従来のウルフよりも女性らしさを意識したカットで、全体はひし形に整えられています。首元で自然にくびれを作り、毛先はほんのり外ハネに。艶感のあるグレージュカラーが動きをやさしく引き立て、柔らかな印象に仕上がっています。

スクエアラインで魅せるハイライトボブ

プツっとしたカットラインが特徴のスクエアボブに、細めのハイライトを重ねたデザイン。ストレートラインを生かしたシルエットですが、立体感が生まれています。コントラストは強すぎず、シンプルな中に奥行きを感じさせる仕上がり。白髪もなじみやすく、落ち着いた雰囲気を保ちたい人にもフィットしそうです。

前下がり × ぷつっと感が映えるボブレイヤー

パツっとした前下がりラインが印象的なボブ。トップにはレイヤーを入れ、毛束が揺れるような軽さをプラスしています。一方でベースはライン感を残しながら外へ流すことで、甘さを抑えたバランスに。スカイグレージュのこっくりとした色味が、明るさの中にも落ち着きを与えています。カットとカラーで差がつく技ありスタイルです。

内外のコントラストが効いたプチウルフボブ

トップを前下がり気味にカットし、内側へしっかり収めたプチウルフボブ。首元はタイトに整えつつ、毛先だけを外ハネにすることで、メリハリのあるシルエットに仕上げています。全体はコンパクトながら、動きが単調にならないのがポイント。さり気ないウルフ要素が効いており、ボブに少し変化を加えたい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@sakosakosakosako様、@yussy3様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里