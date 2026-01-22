「はい。嘘をつきました」自分のミスを他人のせいにする新入社員を追い詰めた結果

後輩や新人のミスをカバーするのも先輩の役目だが、あろうことか自分のミスをなすりつけられたらたまったものではない。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、新入社員の信じがたい嘘に憤っている。（文：長田コウ）

新人に濡れ衣を着せられた男性は……

新入社員に仕事の引き継ぎをした後日、その新人がミスを犯した。ところが新人は、「教えてもらっていない状態で仕事をしたためだ」と言い訳し、男性に責任をなすりつけてきたという。

濡れ衣を着せられた男性は、前日の引き継ぎ結果と教えた内容を証拠として提示し、徹底的に追及した。すると、逃げ場を失った新人はこう言い放った。

「はい。嘘をつきました」

驚くべきことに、新人は全く悪びれる様子がなかったという。その後も何か失敗があるごとに他責にする姿勢は変わらず、現在も在籍しているようだ。理不尽な経験をもとに、男性は「社内でも法律のようなものを設けて名誉棄損した場合などの処罰も用意すべきだ」と持論を書いていた。

