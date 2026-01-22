「私の手元には一銭も入りません…」冬のボーナス50万円でも小遣いゼロ、妻が“財務大臣”の40代男性の悲劇

手にしたボーナスを実際に自分のものにできるかは、家庭内のパワーバランスによって大きく変わるようだ。

投稿を寄せた埼玉県の40代男性（年収500万円）は、防災関連企業に勤務している。（文：長田コウ）

「家の収入として我が家の財務大臣（妻）が管理するので…」

今年度のボーナスは、自身の仕事ぶりが正当に評価された結果となったようだ。

「昨年度の賞与支給額は社員評価（A）で約47万、今年度は社員評価（A＋）で約50万でした。会社の規模や所属業界の水準を考えるといただいている方だと思います」

昨年度よりも高い評価を得て、支給額もアップ。業界水準から見ても満足のいく内容だったというが、その使い道については何とも切ない現実を明かしている。

「使い道は、家の収入として我が家の財務大臣（妻）が管理するので、私の手元には一銭も入りません…」

妻の権限は絶対的なのだろう。会社からの最高評価のA＋を得ても、自由に使えるお金は増えないのでは、モチベーションを維持するのも一苦労かもしれない。

「昔からの10％ルールで12万3千円は小遣いとしてもらいました」

一方で、家庭内での手取りをしっかり確保している人もいる。投稿を寄せた兵庫県の50代男性（営業／年収900万円）のボーナス支給額は123万円。昨年の100万円から大幅な増額となった。心境をこう明かしている。

「ありがたいです。昔からの10％ルールで12万3千円は小遣いとしてもらいました。残りは家の財源です」

支給額の1割を小遣いとするルールが確立されているという。これだけの額を一度に手にできるのは、営業職として日々数字を追いかける男性にとって大きな励みになっているに違いない。

「12万3千円は投資に使いました。少しずつですが確実に増えてます」

手にした小遣いを浪費するのではなく、将来を見据えて投資に回している点は流石と言える。ボーナスは本人の手元に実際どれだけ残るかで、仕事へのモチベーションも変わってきそうだ。

