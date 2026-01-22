「誰のおかげでメシ食えると思ってるんですか」入社2年目の若手が朝礼で放った“何様すぎる演説”　即行で退職した男性

職場であまりに理不尽な光景を目にすれば、会社への忠誠心も失うだろう。投稿を寄せた茨城県の50代男性は、ある若手社員の大抜擢と、その後の信じがたい言動に絶望したという。（文：長田コウ）

入社2年目ほどの若手が社長に気に入られたことで、上位ポジションに引き上げられた。そこまではよくある話かもしれないが、問題はその若手の態度だった。

社長の寵愛で勘違いした若手社員の一言に絶句

全社員が集まる朝礼で、とんでもない演説をぶち上げたのだ。

「みなさん誰のおかげでメシ食えると思ってるんですか」

社長の寵愛を背景に、自分を何様だと思い込んでしまったのだろうか。長年会社を支えてきたベテランたちを前に放ったこの一言が、男性の決定打となった。

「帰宅後即辞表書いた」

男性が即座に身を引いたのは、賢明な判断だったかもしれない。

「パートの人が教えてあげたら防げた事故だった」

東京都の50代男性（医療・福祉・介護）は、新入社員が責任を押し付けられて去っていったという、後味の悪いエピソードが寄せた。

ある新入社員が、業務で分からないことがあり質問した際、現場にいたベテランパートが言い放った。

「正社員なんだから自分で考えてやって」

いくら正社員とはいえ新人だ。最終的に新人が、やむを得ず自分なりに判断して業務を進めた結果、会社に多大な損失が出てしまった。本来なら、適切な指導を拒んだパート側の責任が問われるべき事態だが、現実は残酷だった。

「パートだからわからないと言った張本人が悪いのに、新しい正社員がミスしたことになり可哀想だった。パートの人が教えてあげたら防げた事故だった」

結局、その新人は会社を去ってしまったという。なんとも残念な話だ。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y