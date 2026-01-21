エンジンオイル添加剤の代表格として知られる「スーパーゾイル」は、独自技術により極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤。エンジン内部のフリクションを大幅に低減させ、効率よく性能を発揮できるよう促す、いわばエンジンのアンチエイジング・サプリメントだ。ということは逆に、まだそこまでヤレていないエンジンだと、その効果はあまり感じられないかも！？

走行距離約4万kmの国産車で検証してみた！

今回も「スーパーゾイル ECO for 4cycle」を検証

クルマのエンジンはガソリンを燃焼することで動くため、その内部は金属パーツで構成されており、金属の表面同士が当たることによる摩耗を避けられない。日本企業のパパコーポレーションが展開している「スーパーゾイル」は、高速で擦れあうエンジン内部パーツの金属表面を滑らかにすることで、『パワーロスの削減』や『燃費の向上』や『メカノイズの低減』などを図れるエンジンオイル添加剤だ。

一般的なエンジンオイル添加剤の多くは、金属表面に薄い皮膜を形成するコーティング剤。これに対してスーパーゾイルは、熱と摩擦による化学反応で金属表面を極めて滑らかな状態に『再生』し、エンジンオイル循環に最適な状態を生み出す製品で、効果が長時間持続する。またスーパーゾイルは、耐酸化性能にも優れており、ベースとして使用する『エンジンオイルのロングライフ化』が期待できるという大きな特徴を持つ。

スーパーゾイル ECO for 4cycle ●1万780円（320ml）

現在、4サイクルエンジン用のエンジンオイル添加剤としては、「スーパーゾイル ECO for 4cycle」（以降、スーパーゾイル ECOと表記）と従来品の「スーパーゾイル for 4cycle」の2種類があり、今回はこのうち「ECO」をテスト。こちらは、成分配合をさらに濃縮することにより、従来品と比べて半分の使用量で同等の効果を発揮できるよう開発された製品で、よりコストパフォーマンスに優れる（最小の200mlボトルで7480円）。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのどちらにも使用可能で、エンジンオイル総量の5％がスーパーゾイル ECOとなるよう、エンジンオイル注入口から添加するのが基本的な使用方法だ。

元から静かでパワフルでも効くのか？

筆者は以前、仕事用に所有するトヨタのハイエースでスーパーゾイル ECOをテスト。その効果に感動した。しかしこのときの車両は、新車から9年落ちで走行距離約9万km。仕事グルマのハイエースとしては驚くような多走行ではないが、それなりに酷使されており、いかにもエンジンオイル添加剤が効きそうだ。しかもハイエースは、助手席の真下あたりにエンジンがあるため、ノイズや振動などの変化を感じやすい傾向。また、とくにガソリン車は車重や荷物積載量に対してパワー＆トルクの余裕がないため、加速時にアクセルペダルを踏みがちで、性能的な変化も体感しやすいはずだ。

では、もっと静かでパワフルな乗用車にスーパーゾイル ECOを添加したら、元の状態との違いがちゃんとわかるのだろうか……。気になった筆者は、仕事仲間のカメラマンに協力してもらって、これを検証することにした。今回テストに使用したのはニッサンのジューク GT FOUR。こちらは1600ccターボエンジンを搭載する4WD仕様だ。現オーナーが数ヵ月前に中古車として購入。2019年式で、テスト直前の走行距離は約3万9400kmという状態だった。

ジュークのオーナーは、クルマやバイクのメディアで大活躍中のカメラマンで、仕事の移動でクルマをフル活用するため、年間走行距離は2～3万kmにおよぶ。この車両を購入してから約4ヵ月間で7367kmを走行しており、その間の平均燃費は16.2km/Lをマークしている（データはいずれも車両のメーターによる）。カタログ記載のJC08モード燃費は13.4km/Lなのだが、高速道路走行率が非常に高く、ほとんど2WDモードで走行し、なおかつオーナーはそれほどトバす運転をしないため、かなりの低燃費を記録している。

また、筆者もテスト前にそれなりの距離を運転させてもらい、なおかつ助手席にも同乗したが、そもそもこのエンジンは振動が少なく滑らかで、発進時の出足が鋭くてパワー面でのストレスも感じづらい。燃費データや走りのフィーリングでスーパーゾイル ECOの効果を体感できるのか、はっきり言ってちょっと不安な状態だった。

エンジンオイル交換と同時に添加

スーパーゾイルは、あまりにも使い込んだエンジンオイルでなければ、いわゆる注ぎ足し添加でも効果を得られるとのこと（スーパーゾイルの添加でオイルレベルゲージのMAXを超えないよう注意）だが、ちょうどジュークのエンジンオイル交換時期とテスト開始時期が重なったため、今回はオートバックス・都岡店（神奈川県横浜市旭区今宿西町373）でエンジンオイルも同時に交換した。

この年式と仕様のジュークには省燃費のAPI：SN／SAE：0W-20が指定されており、今回は純正同等のエンジンオイルを選択。銘柄は元のエンジンオイルと同じではないが、オイル粘度が燃費などに与える影響を最小限に抑えた。担当メカニックによると、「抜いたエンジンオイルはそれなりに汚れているが、酷い状態でもない」とのこと。スーパーゾイル ECOは、エンジンオイル規定量の5％になるよう添加するのが適量で、このジュークが必要とするエンジンオイル容量はフィルター交換時で約4.3Lなので、215mlを添加する計算となる。

やっぱり気づく、振動とメカノイズの低減

エンジンオイル交換と同時にスーパーゾイル ECOを添加した後、推奨されているように数分間の暖機運転を実施し、テストのため横浜市内の一般道や高速道路を、筆者とオーナーで何度か運転を交代しながら走行した。このときに両者がすぐに指摘したのは、エンジンの静粛性向上だった。それまでも、とくにうるさいとは感じていなかったジュークだが、アイドリングの段階で室内に聞こえてくるノイズはさらに減少。より『上質なクルマになった』かのようなフィーリングだ。

一般道を走りはじめてすぐに気づいたのは、振動の違いだ。元々がガタピシ言うエンジンではないためか、振動が大幅に減ったという感覚はないのだが、『振動の粒が丸くなった』という印象。カドが取れたことで、ノイズ減少と同じくこれまで以上に上質な乗り心地をもたらす。「さっきまではもっとガサツだったよね……」と、よりいい状態を知ってしまうと、元の状態がちょっぴり悪く思えてしまうほどだ。

さらに、もう少し速度域が高めとなる郊外のバイパス、さらに高速道路へとフィールドを変更。すると、ちょっとだけアクセルペダルを踏み、3000～4000回転あたりで加速していくようなシーンで、走行性能にもスーパーゾイル ECOの効果と思われる変化を感じることができた。トルクやパワーが増したというよりは、エンジンの回転上昇が『滑らか』になり、その結果としてよりスムーズに速度が上がっていくという印象だ。

この領域は、ベタ踏みのフル加速という状態ではなく、一般道でも高速道路でも常用する回転数。つまりこの気持ちよさは日常的に体感できるわけで、それだけでもスーパーゾイル ECOを入れる価値はあると思う。しかしその後、オーナーによる燃費テストでは、さらなる価値を感じる結果が待っていた！

JC08カタログ燃費よりも＋4km/L以上に!?

言うまでもなく、クルマの燃費は交通状況にも左右される。前述のように、このジュークのオーナーは高速道路をメインに走っており、7367kmの走行で16.2km/Lという平均燃費を記録しているが、これと完全同一条件でテストすることは不可能。ということから、スーパーゾイル ECOの注入後は、平均燃費計を何度かリセットしながら、これまでの使用環境に比較的近い条件で走れたデータを集めた。

そしてこれによりマークした数値のひとつが、これまでを1.4km/Lも上回る、17.6km/Lという驚異的な数値。こちらは、神奈川県横浜市から千葉県袖ケ浦市に移動するまでの間に、首都高速の横羽線でいつもの通勤ラッシュの渋滞に阻まれながら叩き出したモノで、オーナーも「一般道、高速道路、渋滞の比率がこれまでの使用環境と似ており、それでここまで数値がいいのは驚き！」と話す。

じつはオーナーは、スーパーゾイルのテスト車両として使うことが決まって以降、何度か燃費計をリセットしながら、さまざまな走行環境での燃費を走行距離150km前後の単位で取得してくれていた。しかしこのときは、もっとも条件が良かったと思われる日でも181kmの走行で16.0km/Lと、納車から約4ヵ月間の16.2km/Lには届いていない。ちなみにスーパーゾイル ECO添加後には、高速道路中心の移動で18.1km/Lというさらにビックリな数値もマーク。元から燃費がそれほど悪くないクルマや走行条件であっても、スーパーゾイルの燃費性能改善効果は十分に期待できると言えそうだ。

スーパーゾイルには他にもメリットたくさん！

ジュークを使用した今回のテストでも、スーパーゾイル ECOの添加により静粛性アップや振動低減、燃費性能向上などを体感することができたが、スーパーゾイルの魅力は他にもある。とくに、「スーパーゾイルは、ベースとして使用するエンジンオイルをロングライフ化でき、エンジンオイルの交換サイクルを約1.5倍に延ばすことが可能」という特徴は、ショップやディーラーなどへの依頼や往復が意外と面倒くさいエンジンオイル交換の回数を減らせるという点で、今回のジュークオーナーのように走行距離が多い人にとってメリットとなる。

またスーパーゾイルには、『エンジン内部パーツの寿命を大幅に延ばす』効果もある。こちらは、一般ユーザーがすぐに体感あるいは確認することは難しいが、距離を乗る人にとってはありがたい“お守り”のようなもの。定期的な添加で愛車のエンジンが長持ちする可能性がアップするなら、使わない手はない。

暫定税率の廃止によりガソリン価格は以前と比べて下がってきたが、とはいえ極端に安くなったわけではなく、低燃費化が図れるならそれに越したことはない。メカノイズや振動が低減し、加速フィールが滑らかになれば、もっと気持ちよく愛車を走らせられる。スーパーゾイル ECOは、どんな状態のクルマにもプラスの効果を与えてくれる、特効薬的な『エンジンオイル・サプリメント』だ。

取材協力

店舗名：オートバックス・都岡店

場所：神奈川県横浜市旭区今宿西町373

駐車台数：46台

営業時間：10:00～19:00

電話：045-951-6616

URL：https://ab-tsuoka.com/

（編集協力：株式会社パパコーポレーション）