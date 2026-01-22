スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」として巨人の新人全選手を紹介する。第２回は育成ドラフト５位の知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝。

＊ ＊ ＊

知念は新人合同自主トレのノックで、真っ先に守備位置へ走り出す。巨人のドラフト指名選手１１人で最年長の２５歳は、新人の良き兄貴分として存在感を放つ。「なんとか支配下を取らないと。この１、２か月、死ぬ気で、人生かかってるつもりで本気にならないといけない」と、春季キャンプ初日から猛アピールを誓う。

沖縄尚学時代は投手だったが、甲子園出場経験はなし。１学年上にはリチャード（巨人）と岡留（阪神）がいた。「（甲子園に）なんか勝手に行けると思ってたんですけど、全然かすりもしなかった。全然悔しいっていう思いがなくて、逆にそれが良かったのかな。燃え尽きずに今まで来られてるので、プロを諦めずにやって来られた」と当時を振り返った。

卒業後は沖縄電力に入社。日本選手権での登板経験もあるが、入社３年目の２１年から外野手へ転向した。プロへの夢を捨てきれず２３年に退社し、２４年からはイースタン・リーグのオイシックスでプレー。２４年に首位打者、２５年は打点王を獲得してプロの扉をこじ開けた。「新潟に行っても、沖縄からたくさんの声援や連絡が来ていた。本当にそれが心強くて、疲れてる時もその言葉があって体が動いた。今も変わらず沖縄からの応援は感じているので、力に変えていきたい」。キャンプで１軍切符をつかめば、２月１４日からは地元・沖縄に凱旋が可能となる。恩返しのプレーを誓う。

オイシックス時代には、プロで実績を残した選手の姿を見て学んだ。「高山さん（元阪神）や陽さん（元巨人）と情報やデータを共有しながら。自分の取り組み方は甘い部分もあったので、打撃に対する、野球に対する姿勢を学べた」。目の前に目標となる背中があったことは、成長を大きく後押しした。

勝負の一年へ。自らの立ち位置を冷静に分析している。「けがなく自分の持っているものを出さないと。今のままではダメ。なんとかはい上がってしがみつけるように」。自ら道を切り開いてきたオールドルーキーの新たな挑戦が始まる。（加藤 翔平）

◆知念 大成（ちねん・たいせい）２０００年４月２７日、沖縄県生まれ。２５歳。投手として沖縄尚学から沖縄電力に入社も、在籍中に外野手に転向。ＮＰＢ入りを目指して退社し、２４年からはイースタン・リーグに参入したオイシックスに加入。同年は打率３割２分３厘で首位打者と最多安打、昨季は６６打点で打点王と最多安打。１８１センチ、８６キロ。左投左打。推定年俸４００万円。