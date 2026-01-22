２０２２年７月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相＝当時（６７）＝を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で奈良地裁（田中伸一裁判長）は２１日、「多数の聴衆がいる現場で銃を発射した悪質性は、他の事件と比べても著しく重い」として求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

この日行われた裁判を、古田尚記者が傍聴席から見た。

髪の毛を後ろで束ね、黒のタートルネックに、ベージュのパンツ、サンダル姿で入ってきた山上被告は、昨年１２月１８日の論告求刑の日と同様、無表情で無感情に見えた。

求刑の時は頭をかいたり、眼鏡をかけては外す行為を繰り返すなど、どことなく落ち着きのない様子に見えたが、この日は着席するなり手元の資料を読み込み、隣の弁護士に何やらささやくように話しかける場面もあった。裁判官到着後も、開始までは５分間の待機時間があったが、山上被告は気だるそうにうつむいたままだった。

判決を聞くため証言台に向かう時は、やや足を引きずるようにゆっくりと歩いた山上被告。裁判長による「山上徹也被告か」という氏名確認では「はい」と、わずかに聞こえるほどの声で返事した。その後、無期懲役の判決を微動だにせず聞いたが、首や頭を左右に細かく振るしぐさも。ただ終始うつむき加減で判決を聞いており、表情に大きな変化はなかった。

席に戻り、判決理由が述べられている間は、脱力したような様子で資料を見ながらジッと聞き入っていた。自身の生い立ちや家庭環境に関することについての言及もあったが、最後まで感情を表に出すことなく、伏し目がちでうつむいていた。退廷を促された時には、うつむきながらも、その表情にはどこかホッとしたような表情が交じっているような気がした。