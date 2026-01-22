◆Ｗ杯ジャンプ ２１日

山形のアリオンテック蔵王シャンツェで女子個人第２０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、９３・５メートル、９２・５メートルの合計２０６・８点で９位だった。１回目４位から順位を落としたが、課題の飛型点で高得点を出し、慣れ親しんだ国内で２月のミラノ・コルティナ五輪に向けて復調気配を示した。２０日の個人第１９戦で今季６勝目を挙げた丸山希（北野建設）は８位。

待ちに待った瞬間は、またお預けとなった。高梨は１回目に９３・５メートルで４位につけた。３位とはわずか０・５点差。２４年２月３日のビリンゲン大会以来２季ぶり表彰台への期待が高まったが、不安定な風が吹いた２回目は風に恵まれず、９２・５メートルと飛距離を伸ばせなかった。それでも「自分のやるべきことに取り組めたかな」と笑顔を浮かべた。

昨季、自身のキャリアで初めて表彰台を上がれない屈辱を味わった。今季もここまで４位３度、５位２度ともどかしい現状が続くが、確かな光明がある。２４〜２５年シーズンの昨季、ルール改正で足を前後にして着地するテレマーク姿勢の比重が高くなった。自身も「苦手」としており、苦戦していた。

この日の１回目は、５人のジャッジ中４人が１７・５点の高得点を出し、飛型点で出場選手トップタイとなる５２・５点をたたき出した。昨季から「テレマーク」と呪文のように唱え続け向き合ってきたことが、ようやく実を結んできた証拠。課題を克服し、復活しつつあるのは４度目の五輪へ向けて明るい材料なのは間違いない。高梨も「ようやく地盤が固まった」と納得する。

２３日からは札幌に舞台を変え、日本シリーズが続く。地元で勢いをつけて五輪での輝くメダルに挑戦する。（松末 守司）

◇飛型点 審判５人がジャンプの美しさ、姿勢、着地などを採点。最高点＆最低点を除く３人の合計がポイントになる。審判１人の持ち点は２０点で減点方式。テレマークが入らなかった場合は、最大３点の減点が目安になるようだ。