『身代金は誘拐です』ラストに“衝撃真実” 第3話あらすじ
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の第3話が、きょう22日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】神妙な面持ちの鷲尾武尊（勝地涼）と美羽（瀧本美織）
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
犯人からの指示通り、有馬英二（桐山照史）が用意した身代金の5億円を奪うことに成功した鷲尾武尊（勝地）と妻・美羽（瀧本美織）。しかし、犯人からその後も連絡がなく、武尊と美羽は焦る。
そんな中、武尊の元上司で刑事の辰巳（真飛聖）と卯野（和田雅成）が「誘拐事件の件でお話があります。鷲尾さん」と武尊の前に現れる。緊迫した空気の中で立ち尽くす武尊だったが、誘拐事件がついに警察に露見したことを理解する。
一方、有馬家では、妻の絵里香（磯山さやか）が蒼空（高嶋龍之介※高＝はしごだか）の誘拐事件を警察に伝えてしまったことから、刑事の大鷹（浜田学）と雛形（四谷真佑）が事情聴取を行っていた。犯人から警察に言ったらその時点で子供の命はない、と脅されていたことから有馬と絵里香の表情は厳しい。
その頃、ようやく武尊と美羽のもとに犯人から連絡が入る。ところが、犯人は「約束を破ったので詩音さんを殺します」と告げる。
警察により、詩音（泉谷星奈）の捜索が進められる中、辰巳らにバレないよう慎重に犯人との交渉に臨む武尊と美羽。辰巳は、卯野に引き続き武尊を監視するよう命じる中、８年前に武尊が関わった誘拐事件の被害者家族の自宅を訪れていた。そこから浮かび上がる真実とは。
卯野の監視が続く中、タウン・キーパーズ社長で友人の熊守壮亮（浅香航大）の協力を得ながら武尊は美羽と合流し、身代金の受け渡し現場へと向かう。事件はここからが始まりだった。ラストに衝撃の真実が待ち受ける。
