◇サッカー AFC U23アジアカップ 中国-ベトナム(日本時間20日、サウジアラビア)

U23アジアカップ全勝で準決勝まで進んだベトナムは中国と対戦し0-3で敗れました。

ベトナムはグループステージ、サウジアラビアに1-0で勝利、キルギス共和国とヨルダンにも勝利しA組1位でノックアウトステージに進むと、準々決勝はUAEに3-2で勝利しました。

そして準決勝、中国と対戦したベトナムは33分、DFのグエン・ヒエウ・ミン選手が相手と競り合った際に負傷し、担架に固定され交代します。

それでも前半を0-0としましたが、後半は開始早々47分にコーナーから決められ失点。52分に追加点を決められると73分にフリーキックからゴールネットを揺らされます。これはオフサイドの判定となったもののその後ベトナムの選手が危険な行為をしたとして、レッドカードで一人退場となりました。

するとアディショナルタイムにだめ押しの得点を決められベトナムは0-3で敗戦となりました。

敗れたベトナムのキム・サンシク監督は「勝利を収められなかったことは残念。しかし、10人になった後も選手たちが尽力してくれたことに感謝したい。応援に来てくれたファンの皆さんにも感謝している」とコメント。

対戦相手について「中国代表チーム、おめでとうございます。組織力が高く、特に守備面では見事でした。勝利にふさわしい内容でした。試合を通して非常に堅固な守備ラインに、我々は度々驚かされました」とたたえました。

これで決勝は日本対中国に決定。日本は今大会グループステージから5戦全勝。一方中国はグループステージ1勝2分けだったものの、ここまで全試合無失点としています。

▽日本ここまでの試合結果

〈グループステージ〉

勝 5-0 シリア

勝 3-0 UAE

勝 2-0 カタール

〈ノックアウトステージ〉

勝 1-1(PK4-2) ヨルダン

勝 1-0 韓国

▽中国ここまでの試合結果〈グループステージ〉分け 0-0 タイ勝 1-0 オーストラリア分け 0-0 イラク〈ノックアウトステージ〉勝 0-0（PK4-2）ウズベキスタン勝 3-0 ベトナム