SixTONES¤¬¼¨¤¹¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¡¡6¿Í¤Ç·Þ¤¨¤ë6¼þÇ¯¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ë
¡¡1·î22Æü¡¢SixTONES¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£6¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡È6¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤5¼þÇ¯¤ä10¼þÇ¯°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤È¤â¸À¤¨¤ëº£Ç¯¡£1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢6¿Í¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SixTONES¡¢¡È6¡É¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²áµî¤ÈÌ¤Íè¡¡ÂçË»¤·¤ÎÇ¯Ëö¤«¤é¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤â¤Î¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬1·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÅìµþSixTONES¡×¡¢¡Ö²£ÉÍSixTONES¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈ¯É½¡£ÀéÍÕ¸©¡¦Çð»Ô¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÅÄÃæ¼ù¤È¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤¬½Ð¿È¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡ÖÅìµþSixTONES¡×¤È³ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÖÅìµþ¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6¿Í¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¤È¥Èー¥¯¡£¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥Ü¥±¤ò¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤ËÇ¤¤»¤ë¥²¥¹¥È¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¾þ¤é¤º¤ËÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤à6¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤òÃÎ¤ë²¸»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Èµ´·³Áâ¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿¶ÉÕ»Õ¤ÎSANCHE¡Ê¥µ¥ó¥Á¥§¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡£¥¸¥§¥·ー¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾ì¤¬Äù¤Þ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥ó¥Á¥§ËÜ¿Í¤¬Å·¤ÎÀ¼·Á¼°¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤È¤·¤¿¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÁíÎ©¤Á¡£ºÂ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤ÆÃý¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Á¥§ËÜ¿Í¤«¤é¡ÖSixTONES¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¤ÏSixTONES¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢SMAP¤äKAT-TUN¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÆþ¤ì¤¬1¶Ê30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢1²óÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¼«Í³¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£ËÍ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÈà¤é¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡£ËÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¡ÊSixTONES¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀ®Ä¹¤·¤Æ¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥µ¥ó¥Á¥§¤ÏÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏSixTONES¤â¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö6¿Í¤¬¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ´¸«¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡ÖSixTONES¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡¢¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥¸¥§¥·ー¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢6¿Í¤Èå«¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡SixTONES¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ä¥Éー¥àµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥êー¥Ê²ñ¾ì¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¡ØSixTONES LIVE TOUR 2026¡ÖMILESixTONES¡×¡Ù¤Ç11ÅÔ»Ô50¸ø±é¤ò³«ºÅÃæ¡£ÌóÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤Î¸ø±é¿ô¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆSixTONES¼«¿È¤¬Àë¸À¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°Õ»×¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡1·î21Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMILESixTONES -Best Tracks-¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿SixTONES¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ðー¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢6¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¡¢º£¤â¤Ê¤ª6¿Í¤¬6¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë