「中国の支配を揺さぶれるのか」ランク変動に卓球王国が反応　日本勢台頭でダブルスは「白熱段階」

WTTスターコンテンダードーハの女子ダブルスでは大藤／横井ペアが優勝を飾った(C)Getty Images

国際卓球連盟（ITTF）による、2026年第4週の世界ランキングが発表された。日本女子では、上位の顔ぶれに順位の変動は無く、最高位となる7位に張本美和、9位・伊藤美誠、10位・早田ひながトップ10に名を連ねている。

【動画】巧みなカット技術とステップワーク！カットマン佐藤瞳が蒯曼を下した試合のハイライトを見る

さらに11位以降では、11位・橋本帆乃香、13位・大藤沙月、14位・長粼美柚の順位で並び、また22位の木原美悠に次いで、23位に佐藤瞳が入った。佐藤は今月18日までカタールで行われていた「WTTスターコンテンダー ドーハ2026」のシングルスで決勝進出、準優勝という成績を残している。それにより、ランキングも前回の29位から一気に上昇となった。

今回のランキング発表を受け、中国のポータルサイト『捜狐』でも日本選手の順位変動に対する反応をみせている。

同メディアは、「WTTスターコンテンダー ドーハ2026」に出場した日本勢に言及しており、「女子シングルスでは佐藤瞳が中国の若手を連破して決勝進出、ランキングも6ランク上昇して23位に到達した。芝田沙季（39位）、平野美宇（51位）も揃って順位を上げている」などと説明。

さらに、「女子ダブルスでは日本勢がドーハ大会の優勝・準優勝を独占し、ランキングも大幅に上昇。中日間のダブルス争いは、すでに白熱段階に入っている」と、各カテゴリーでの日本選手のパフォーマンスを称えている。