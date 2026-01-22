7億ドル契約から2年「当時は笑う人もいたが…」米アナリストがド軍、大谷翔平の“完全勝利”を確信 価値を疑う者は「どこにもいない」

大谷の価値は唯一無二。ドジャースの成功がそれを物語っている(C)Getty Images

ワールドシリーズ（WS）3連覇へ補強の手を緩めていない。

現地時間1月19日、米スポーツ専門局『FOX Sports』でアナリストを務めるベン・バーランダー氏は、自身のポッドキャスト番組「Flippin’ Bats」で、カブスからFAとなっていたカイル・タッカーのドジャース移籍報道に反応。同球団の中で生まれている好循環を絶賛した。

4年総額2億4000万ドル（約380億円）での契約合意が報じられたタッカー。6000万ドル（約95億円）という平均年俸額は、約2年前の2023年12月、10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）でドジャース入りした大谷翔平の年平均7000万ドル（約110億円）に次ぐ、メジャー歴代2位の金額だ。

番組内でバーランダー氏は、「当時、『一人の選手（大谷）にそんな価値があるはずない』と笑う人もいた」「今や世界中の選手が勝利を求め、ドジャースで彼との共闘を望んでいる」と指摘。「あれから2年経った今、価値ある契約ではなかったと言う人はどこにもいない」と断言している。