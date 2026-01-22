“大人になって役に立たない”勉強なぜする？ 神田愛花「私はすごい優雅に感じる」
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。大人になって全く役に立たない勉強をする必要があるのか、との問いに、数学科出身の神田は「私はすごい優雅に感じるんです」と語った。
番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。大妻中学校・高等学校、学習院大学卒の神田は“頑張った女”の一人として出演した。
中学校受験前、勉強を1日12時間ほどしていたと話す神田に対し、勉強が嫌いだったというタレント・南明奈は「大っ嫌いです。お勉強って楽しくないです、そもそも。織田信長が何をしたか知ったところで、私に何の影響があるんだ？って思う。大人になって台形の面積求めることないじゃないですか。なんの必要があるんだろう？ って思いながらずっと授業受けてたんで」と語る。
これに神田は「私は（大学が）数学科なんですね。まさに台形の面積とか、あと微分・積分がスゴく好きだったんですけど、ほんと社会に出てから使わないじゃないですか。全く役に立たないことを、お金とエネルギーと時間を使ってやってきたっていうこの優雅さ。私はすごい優雅に感じるんです」と語った。
番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。大妻中学校・高等学校、学習院大学卒の神田は“頑張った女”の一人として出演した。
これに神田は「私は（大学が）数学科なんですね。まさに台形の面積とか、あと微分・積分がスゴく好きだったんですけど、ほんと社会に出てから使わないじゃないですか。全く役に立たないことを、お金とエネルギーと時間を使ってやってきたっていうこの優雅さ。私はすごい優雅に感じるんです」と語った。