お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が21日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・15）に出演。収録中にも関わらず、まさかの行動に出演者たちが衝撃を受けた。

今回は先週に引き続き、芸人の中で誰が今年一番ツイているのかを決める運試し大会「ガチ運試し王 今年一番ツイてる芸人決定」が放送された。

決勝に残ったのはMCかまいたち2人、相席スタート・山添寛、さや香・新山、好井まさおの5人。最後の運試しは当たりが1つの「発射しないクリーム砲を選べ」だった。

そこで、挑戦前に5個のクリーム砲の前に立っていき、最後にボケる流れとなった。かまいたち、山添がボケた後、出演者たちから指名された好井は「私、この5個の中から、これ選ばなかったら…私、多分後半ほとんどしゃべってない」と収録を振り返り始めた。

この振り返りに津田は「そんなことないよ」とフォロー。だが、その際に明らかにゴルフスイングの構えをしながらのコメントだった。無意識なのか津田は止めることもなく「“ハッ”とか言うてたやん。“ヨッ”とか言うてた」と続けた。

津田が話すことで自然と出演者たちの視線を集めた。その結果、決勝に進めなかったライス・関町知弘、みなみかわらは津田がゴルフの構えをしていることに気がついて指をさした。同じタイミングで、濱家隆一ら決勝進出者も気がつき「ちょっと待って…ヤバッ」と津田の元へと詰め寄った。

出演者からは一斉に「マジでヤバい」「これはヤバい」「ゴルフはヤバい」「エグい」と責め立てた。津田は悪びれる様子もなく、表情を崩しながら手を横に振った。山内健司は「なめてんのか!コラァァァ」と襟をつかんで怒ってみせた。

津田は大笑いしながら「テレビ見てるみたいな感じで」と言い訳したが、濱家は「たまたま抜かれたらこれ（構え）やったら分かるけど、これやりながらしゃべってたやん」と指摘。出演者たちから「ヤバいよ」「それはヤバい」と再び責め立てたられた津田は「そんだけ楽しいってことやんけ!俺、こんなに楽しいの初めてやねん!新年早々楽しすぎるやろ!」と大声で説明した。

だが、「初めて見ましたよ」と納得のいかない出演者たち。濱家は「冷やす?」と提案し、直前の運試しで使用した「冷水バケツ部屋」へと連れていき、罰ゲームとして裸にして冷水を浴びさせた。