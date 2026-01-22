ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は６９９ドル高 ナスダックも１．６％の大幅高
NY株式21日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均 49188.11（+699.52 +1.44%）
ナスダック 23327.95（+373.63 +1.63%）
CME日経平均先物 53580（大証終比：+750 +1.40%）
欧州株式21日終値
英FT100 10138.09（+11.31 +0.11%）
独DAX 24560.98（-142.14 -0.58%）
仏CAC40 8069.17（+6.59 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.595（-0.002）
10年債 4.251（-0.042）
30年債 4.868（-0.051）
期待インフレ率 2.354（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.882（+0.023）
英 国 4.458（0.000）
カナダ 3.417（-0.008）
豪 州 4.781（0.000）
日 本 2.275（-0.076）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.55（+0.19 +0.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4782.60（+16.80 +0.35%）
ビットコイン（ドル）
89708.88（+340.37 +0.38%）
（円建・参考値）
1421万4372円（+53932 +0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
