NY株式21日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均　　　49188.11（+699.52　+1.44%）
ナスダック　　　23327.95（+373.63　+1.63%）
CME日経平均先物　53580（大証終比：+750　+1.40%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10138.09（+11.31　+0.11%）
独DAX　 24560.98（-142.14　-0.58%）
仏CAC40　 8069.17（+6.59　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（-0.002）
10年債　 　4.251（-0.042）
30年債　 　4.868（-0.051）
期待インフレ率　 　2.354（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.882（+0.023）
英　国　　4.458（0.000）
カナダ　　3.417（-0.008）
豪　州　　4.781（0.000）
日　本　　2.275（-0.076）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.55（+0.19　+0.31%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4782.60（+16.80　+0.35%）

ビットコイン（ドル）
89708.88（+340.37　+0.38%）
（円建・参考値）
1421万4372円（+53932　+0.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ