[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタンフォード ブリッジ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 24 リース・ジェームズ

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 9 リアム・デラップ

控え

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 46 R. Walsh

MF 56 L. Emenalo

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 20 ジョアン・ペドロ

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

監督

リアム ロシニア

[パフォス]

先発

GK 1 J. Gorter

DF 2 K. Pileas

DF 12 ケン・セマ

DF 23 デリク ルカセン

MF 7 Bruno Felipe

MF 11 Jajá

MF 17 ミスラヴ オルシッチ

MF 26 イバン・シュニッチ

MF 30 V. Dragomir

MF 88 Pêpê Rodrigues

FW 33 アンデルソン シウヴァ

控え

GK 82 P. Petrou

GK 93 N. Michael

DF 4 ダビド・ルイス

DF 5 David Goldar

DF 25 ブルーノ ランガ

MF 8 ドミンゴス・キーナ

MF 42 G. Michael

FW 9 M. Bassouamina

FW 10 ランドリー・ディマタ

FW 87 Pedro Caldieraro

監督

セラーデスアルベルト

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります