チェルシーvsパフォス スタメン発表
[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタンフォード ブリッジ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 46 R. Walsh
MF 56 L. Emenalo
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
リアム ロシニア
[パフォス]
先発
GK 1 J. Gorter
DF 2 K. Pileas
DF 12 ケン・セマ
DF 23 デリク ルカセン
MF 7 Bruno Felipe
MF 11 Jajá
MF 17 ミスラヴ オルシッチ
MF 26 イバン・シュニッチ
MF 30 V. Dragomir
MF 88 Pêpê Rodrigues
FW 33 アンデルソン シウヴァ
控え
GK 82 P. Petrou
GK 93 N. Michael
DF 4 ダビド・ルイス
DF 5 David Goldar
DF 25 ブルーノ ランガ
MF 8 ドミンゴス・キーナ
MF 42 G. Michael
FW 9 M. Bassouamina
FW 10 ランドリー・ディマタ
FW 87 Pedro Caldieraro
監督
セラーデスアルベルト
