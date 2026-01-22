[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](アリアンツ・アレーナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 20 トム・ビショフ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

DF 30 カシアノ・キアラ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 47 David Santos

FW 7 セルジュ・ニャブリ

監督

ビンセント・コンパニ

[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]

先発

GK 37 キエル・スヘルペン

DF 5 ケビン・マック・アリスター

DF 16 クリスチャン・バージェス

DF 26 ロス・サイケス

MF 6 カミエル・ファン・デ・ペール

MF 8 アデム・ゾルガン

MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ

MF 11 ギリェルメ・スミス

MF 25 アナン・カライリ

MF 30 ラウール・フロルツ

FW 12 プロミス・デビッド

控え

GK 1 ビック・シャンバエレ

DF 3 ママドゥ・ティエルノ・バリー

DF 27 ルイ・パトリス

DF 48 フェデ・レイセン

MF 4 マティアス・ラスムセン

MF 17 ロブ・スクーフス

FW 7 モハメド・フセイニ

FW 32 S. Keita

監督

ヒューベルトダヴィド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります