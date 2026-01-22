バイエルンvsサンジロワーズ スタメン発表
[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](アリアンツ・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 30 カシアノ・キアラ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 47 David Santos
FW 7 セルジュ・ニャブリ
監督
ビンセント・コンパニ
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 37 キエル・スヘルペン
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
MF 6 カミエル・ファン・デ・ペール
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
MF 11 ギリェルメ・スミス
MF 25 アナン・カライリ
MF 30 ラウール・フロルツ
FW 12 プロミス・デビッド
控え
GK 1 ビック・シャンバエレ
DF 3 ママドゥ・ティエルノ・バリー
DF 27 ルイ・パトリス
DF 48 フェデ・レイセン
MF 4 マティアス・ラスムセン
MF 17 ロブ・スクーフス
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 32 S. Keita
監督
ヒューベルトダヴィド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります