寒い冬でも札幌にいながら道の駅グルメが楽しめます。



道内１３の道の駅の人気店が一堂に会するイベントが１月２１日から始まりました。



どんなものが堪能できるのでしょうか。



（佐々木アナウンサー）「いい香りが漂ってきました。津別町名物のクマヤキです！特別にこの場所でいただきます。生地の食感とあんこが相性抜群」



普段、津別町でしか食べられない味を求める客で行列ができていました。

大丸札幌店で２１日から始まったのは「北海道 道の駅フェス」です。



道内１３の道の駅で営業している人気店が札幌に一堂に集まるイベント。



今回が初開催です。



（佐々木アナウンサー）「冬の期間は回るのが大変…これが札幌で楽しめる！ドライブ気分で巡ります！見えてきたのはオホーツクの塩麹を使ったザンギです」



道の駅・はなやか小清水で販売している、オホーツク塩麹ザンギ。



揚げたての香りが食欲をそそります。



（佐々木アナウンサー）「衣がサクサク、肉汁がジュワっと広がります。塩麹の甘味もよく合います、目をつぶるとオホーツクの海が浮かびます」

オホーツクの海の幸とじゃがいもが串にささった「なんだこりゃスティック」も道の駅の名物。



見た目のインパクトが名前の由来です。



（佐々木アナウンサー）「オホーツクを出発して、ものすごいスピード感で名寄町に到着です。名寄産のもち米を使った大福。全部で６種類販売しています。そしてここからたったの３秒で日本海側・黒松内町に到着！黒松内といえば名物のチーズです」

黒松内町産の生乳を使い、日本人の口に合うよう開発されたブルーチーズ。



その味はー



（佐々木アナウンサー）「チーズの味が濃い。贅沢な晩酌にぴったりですね」



「北海道 道の駅フェス」はさっぽろ東急百貨店でも開催していて、それぞれ１月下旬まで道の駅のグルメを堪能できます。