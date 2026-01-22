µð¿Í¡¦°Ë¿¥¡¡½é³«Ëë¤À¡ª6Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÂçÌò¤Ø°ÕÍß¡¡ºòµ¨¹¥ÁêÀ¤Î¸×¼í¤êÈ¯¿Ê¤Ç²¦¼ÔÃ¥´Ô¤ò
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤ëÃæ¡¢6Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÂçÌò¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆùÂÎ¶¯²½¤ËÎå¤à±¦ÏÓ¤¬¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤òËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡Ö3¡¦27¡×¤Î³«Ëë¡¦ºå¿ÀÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¡£1Ç¯¤Ç12¿Í¤·¤«Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÌò¤À¡£3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê³«Ëë¤Ë¡Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÇÀ¨¤¯Âç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆ±ÀÊ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö°Ë¿¥¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È³«ËëÅê¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÅê¼ê¿Ø¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É÷Ï¤¾ì¤Ç¶À¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÎ¤¬¡Ë¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¡£2Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤«¤é²áµî4»î¹ç¤Ç2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¨¤¤µå¤â¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¹ç¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ç§¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî4Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»24°ÂÂÇ¤Î¡Öº¸ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄºÇ½ªÇ¯¡£ÂÇ·â¤Î¤¤¤¤Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤Ë¡ÖËÍ¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÍß¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢3¤Ä»°¿¶¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¶È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡3¡¦27¤Î³«ËëÀï¤Ïºå¿À¤òËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£ºòµ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5»î¹ç¤Ç2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¤È¹¥ÁêÀ¤À¡£¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¶¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à»³ºê¤¬¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¤Î´ú¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë