¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Æâ»³¡õÄ¹²¬¡¡¡Ö¤½¤Þ¤Ò¤Ç¡×¥³¥ó¥Ó¤ÇÂ¼¾å¤Î·êËä¤á¤ë¡¡1³ØÇ¯°ã¤¤¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·
¡¡¡Ö¤½¤Þ¤Ò¤Ç¡×¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¿·À¸¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¡£Æâ»³¤ÈÄ¹²¬¤¬µÜºê¸©À¾ÅÔ»Ô¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£ÆâÌî¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤À¤¬¸ø»ä¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁÔ¿¿¤È½¨¼ù¤Î¡Ö¤½¤Þ¤Ò¤Ç¡×¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1³ØÇ¯¾å¤ÎÄ¹²¬¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â³èÌö¤·¤Þ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Í··â¤Ç¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ìó25Ê¬´Ö¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£1µå¼õ¤±¤¿¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ï15ÉÃ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï´¥¤¤¤¿ÂÇµå²»¤È¥°¥é¥Ö¤ÎÊáµå²»¤À¤±¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£Æâ»³¤¬¡Ö½¨¼ù¤µ¤ó¡ÊÄ¹²¬¡Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Åð¤à¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¼Â¸½¤·¤¿¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£º£µ¨¡¢Êá¼ê¤«¤éÆâÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë23ºÐ¤Ï¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹²¬¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡Í··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë2¿Í¡£Æâ»³¤Ïºòµ¨¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢48ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹²¬¤Ï¡Ö¥×¥íÆþ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¦¤½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¼¾å¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£ÃÓ»³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÇò»æ¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆâÌî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹²¬¡¡Á´»î¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Æâ»³¡¡80¡ÊÂÇÅÀ¡Ë¤°¤é¤¤ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤ÈÃæ¼´¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£2·å¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë¤Ï³Î¼Â¤ËÄ¶¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¼«³Ð¤â½½Ê¬¤Ê2¿Í¤¬ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë
¡¡¡Ô¤¦¤Ê¤®¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÊóÆ»¿Ø¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¡Õ¡Ö¤½¤Þ¤Ò¤Ç¡×¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢Ãë¿©¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÀ¾ÅÔ»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤¦¤Ê¤®¤ÎÆþÁ¥¡×¤Î¤¦¤Ê¤®¤ª¤Ë¤®¤ê¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿Ä¹²¬¤Ï¡ÖµÙÆü¤Ë¤ÏÆþÁ¥¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£