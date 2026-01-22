「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）

再入幕の元大関朝乃山が平戸海を寄り切り、２０２４年春場所以来となる幕内で勝ち越した。亡き恩師の命日に、初めて幕内勝利を届けた。賜杯争いでも首位を１差で追う。横綱大の里は関脇霧島を寄り切り、連敗を３で止めて７勝目。豊昇龍は関脇高安をとったりで逆転して勝ち越した。新大関安青錦は伯乃富士を下手投げで退けて２敗を死守。大関琴桜は隆の勝に寄り切られ４敗目を喫した。２敗は安青錦、平幕の熱海富士と阿炎の３人で、３敗は豊昇龍、霧島、獅司、朝乃山、欧勝海の５人。

特別な日に勝ち越した。１月２１日は、富山商高相撲部監督の浦山英樹さんが２０１７年に４０歳で亡くなった命日。朝乃山は「２０１８年から勝ったり負けたりだけど、自分がはい上がる姿を天国から見てほしい」と語った。不祥事、左膝重傷により史上初めて２度、三段目から幕内に復帰した。不屈の男は、言葉に感慨を込めた。

３敗対決。相手の平戸海は場所前の稽古で大の里に勝っており「横綱とやって強くなっている。スピードが速い」と警戒していた。立ち合いで頭を付けられ、左前みつを許したが即座に対応。右を差して上手を取り、胸を合わせ盤石の形で寄り切った。「左を取られたが、右をねじ込んで（まわしを）切りながら出た。逃げる方向に体を寄せた」とうなずいた。

恩師の命日は過去８年で１勝５敗２休。１勝は十両の頃。「前に出て止まるな」との言葉を体現し、幕内勝利を初めてささげた。

八角理事長（元横綱北勝海）は「きょうは自分の形」と評価しつつ、大関経験者の復活には「全然戻っていない。もうちょっと体を絞り込んでいかないと。段階を踏んで、うまい相撲じゃなくて、強い相撲を」と語った。厳しい言葉も期待の表れだろう。

首位とは１差。賜杯争いでも存在が大きくなりつつある。「意識していない。一日一番自分の相撲を取りたい」と平常心で、終盤戦に臨む。