「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２１日、アリオンテック蔵王シャンツェ）

高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は９３・５メートル、９２・５メートルの２０６・８点で９位だった。第１９戦を制した丸山希（北野建設）は９２メートル、９２・５メートルの合計２０８・９点で８位。リザ・エダー（オーストリア）が２２７・９点で、自身初勝利を挙げた。

長く苦戦してきた課題に光が差し込んだ。バチンと着地する大きな音とともに、両手を大きく横に開いて浅めに膝を曲げる。高梨がテレマークをしっかり入れ、１本目で４位につけた。飛型点はジャッジ５人中４人が２０点満点中１７・５点をつける高得点で全体トップ。高梨にとって今季の飛型点でも最高だった。

２本目は飛距離を伸ばせず９位に後退したが、つかんだ自信に取材エリアでは笑顔。「テレマークが安定してきて一番うれしい。トップ争いの時に、そこが不安要素だと表彰台に登れない。ようやくはまり始めたかな」と大きくうなずいた。

２０２４年春にルール改正が行われ、飛距離より着地姿勢が重視される採点方式に変わった。幼少期から飛距離を磨いてきた高梨は大苦戦。日常生活からテレマークを意識し、板も柔らかいものに変え、陸上では片足軸のトレーニングを増やす。私生活から課題克服に努め、２年をかけ、ようやく努力が目に見えてきた。

次は２４日開幕のＷ杯札幌大会に臨む。「アプローチとテレマークを引き続き意識したい」。五輪開幕まで３週間を切った今、高梨が表彰台に食らいつくきっかけをつかんだ。