¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüÃæÀï¤¬¼Â¸½¡¡Ãæ¹ñ¼±¼Ô¤¬¡Ö¼Â¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¡ÖÇ½ÎÏ¤Ï°ã¤ï¤Ê¤¤¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢Ãæ¹ñ¤¬½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖAFC U23 ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¤Ï20Æü¤Ë½à·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬U-23¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤Ë3-0¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÊüÁ÷¤Î²òÀâ¼Ô¤ÏÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢Á°È¾¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾2Ê¬¡¢7Ê¬¤ËÃæ¹ñ¤¬Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£24Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1ÆÀÅÀ¡¢1¾¡2Ê¬¤±¤È¶ìÀï¡£¥¤¥é¥¯¤È¥¿¥¤¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ï1-0¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬½à·è¾¡¤ËÍè¤Æ3ÆÀÅÀ¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö±ÆÁüÌÖ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±ÄÊüÁ÷CCTV¤Ç²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë²ì煒»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Àï¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Íºà¤ÎÈ÷Ãß¤¬Ë¤«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÈÂç¤·¤Æ°ã¤ï¤Ê¤¤¡£º£¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î²¼¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬ºÇ¤âÍÍø¤ÊÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë