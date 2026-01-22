“受験頑張った”神田愛花に上田晋也「勉強頑張ったんでしょうけど、人間としては嫌い」
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。中学受験を頑張った話を披露したが、くりぃむしちゅー・上田晋也から「勉強は頑張ったんでしょうけど、人間としては嫌いです」とツッコまれた。
番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。大妻中学校・高等学校、学習院大学卒の神田は“頑張った女”の一人として出演した。
街頭インタビューで、受験勉強のために高校3年間遊ばなかったという話が出たことについて、神田は「3年間遊ばなかったっておっしゃってた子、いたじゃないですか。スゴい気持ちわかりまして」と共感。
そして「中学受験前、小学校6年生の後半の半年間、塾のお友だちとはよくしゃべってたんですけど、小学校のお友だちはテレビの話とかなんですよ。だから話が合わないし、中学受験がその後の人生を決めるってずっと聞いてきたから、その後の人生に向けて頑張っていない子としゃべっても意味がない、と思っちゃって」と話し、スタジオからは悲鳴と笑いが起きる。
神田は「半年間、ほんとにしゃべらなかったですし、お正月休み明けてから受験の2月まで、1か月間、学校全部休みにさせてもらって、おうちにいました」と話し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「勉強は頑張ったんでしょうけど、人間としては嫌いです」とツッコまれた。
