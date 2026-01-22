▼アウスヴァール（古川吉）しまいの時計はかかったけど、動きは良かった。最近は行き脚が悪くなっているので、この追い切りがいい方に出れば。

▼アルビージャ（手塚久師）ピリピリしているので、休み明けでも走るタイプ。相手も強いし、8歳馬なので、まずは無事に。

▼サンストックトン（伊藤助手）前走は除外続きで調整が難しい面があった。今回の方が動きはいい。内枠を引いて、うまく立ち回れれば。

▼ディマイザキッド（清水英師）今回は本当に状態がいい。体もいいし、気持ちも前向き。舞台はここが一番合っている。

▼ニシノレヴナント（上原博師）先週はジョッキー（野中）を乗せてしっかりやっているので、今週はしまいだけ併せて馬なりで。いい状態で出せそう。

▼ホウオウノーサイド（奥村武師）ジョッキー（杉原）も「だいぶ動きがいい」と言っていた。一瞬の脚を生かせれば。

▼マイネルエンペラー（清水久師）楽な手応えでしっかり動けていた。前走（有馬記念9着）を使って息の入りが良くなった。上積みは大きいと思います。

▼マイネルメモリー（宮師）今回は相手が強いけど具合はいい。いい脚を使えるタイプなので、流れが向いてほしいね。

▼マテンロウレオ（昆助手）調教に騎乗したジョッキー（古川吉）が動きが良かったと言ってくれた。状態は変わらずいいですよ。