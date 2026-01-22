ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【東海道新幹線】岐阜羽島～京都 雪のため速度を落として運転… 【東海道新幹線】岐阜羽島～京都 雪のため速度を落として運転予定 上下線に遅れの可能性（22日午前5時25分現在） 【東海道新幹線】岐阜羽島～京都 雪のため速度を落として運転予定 上下線に遅れの可能性（22日午前5時25分現在） 2026年1月22日 5時22分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 東海道新幹線は、雪の影響で、岐阜羽島駅～京都駅の間で速度を落として運転を行う予定だと発表しました。 この影響で、上下線の列車に遅れが見込まれるということです（22日午前5時25分現在）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 ｢2歳の頃はママ･パパと呼んでくれていたのに｣ 主に女の子に発症する難病“レット症候群” 今は会話も食事も難しく… 根本的治療法がない先天性の神経疾患 トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, 置床工事, ネジ, リペア工事, 訪問介護, 在宅医療, デイサービス, 介護タクシー, 老後, 慰霊祭