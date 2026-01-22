「ビッグクラブからオファーが来たら？」オランダで去就が“一大トピック”の日本代表MFがきっぱり回答！そして初対面が叶った香川真司からの言葉とは――【現地発】
NECナイメーヘンは１月20日、アウェーでデ・トレファーズに２対１で辛勝し、KNVBカップ準々決勝に駒を進めた。MF佐野航大はフル出場。小川航基は70分からプレーした。
アマチュア１部リーグ（オランダ３部リーグに相当）のデ・トレファーズ（フルースベーク）と、NECのスタジアムは13キロしか離れてない。ヤスパー・シレッセンはデ・トレファーズのアカデミーからNEC、アヤックスへとステップアップし、オランダ代表の名GKになった。デ・トレファーズのアカデミー出身の彼にとって、今回のKNVBカップは凱旋試合。終了直前には左ポストぎりぎりのシュートをビッグセーブで防ぎ、ベテラン健在を示した。
デ・トレファーズの監督を務めるテオ・ヤンセンは、NECのライバル、フィテッセが生んだ名MF。「試合後の選手たちはロッカールームで沈んでいた。やはり最後のシレッセンのセーブにやられた」と敗戦を振り返りながらも、「いい試合ができ、私も楽しむことができた」と夏のプレシーズンマッチで０対３の大敗を喫した相手に示したチームの成長を喜んでいた。
試合後の佐野は「マジで苦戦しました」と切り出した。NECのディック・スフローダーと、テオ・ヤンセンはともに３−４−２−１をベースにした攻撃サッカーを繰り出す指揮官だ。これまでNECは４−３−３のチームを相手に、システムの嚙み合わせで優位性を示してきたが、ミラーゲームとなった今回、デ・トレファーズのマンツーマンに苦労した。
「（デ・トレファーズは）とりあえずポンと蹴って、それからセカンドボールを拾い、マンマークなので“個の勝負”みたいになる。そこから簡単に入れ替わってチャンスを作られるシーンも多かったので、難しかったです」
実力で上回るNECが前がかりになるぶん、自陣には大きなスペースが生まれる。だから、ボランチの佐野がいつも以上に３バックをカバーリングするシーンが目立った。
「後ろがやっぱり（NECの３CBとデ・トレファーズの１トップ２シャドーが）１対１になるので、そこのカバーの意識はちゃんとやらないといけない。試合状況とかを考えて今日は守備に重きを置いてやらないとチームとして機能しないなと思いました」
その前のオランダリーグ、対NACでは後半アディショナルタイムに、佐野がゴールを決めてチームに４対３の勝利をもたらした。中盤の低い位置から、遅れ気味に上がることで敵の死角に入り、そこから崩しに絡んで最後はゴール前に飛び出した。
「あれはボールを奪ってから点を決め切ることができた。“点を取れるボランチ”が理想としてやっているので、ひとつ、自分の理想の形になったと思います」
デ・トレファーズ戦では“フォアリベロの佐野航大”、NAC戦では“点を取れるボランチ”という２つの姿を、佐野は披露したのだ。
ウインターブレイクを日本で過ごした佐野は「リフレッシュできました」と明るい表情で語った。日本のメディアでは「香川真司（セレッソ大阪）と佐野が会った」という報道があったが？
「初めて会いました。ヤバかったです。マジでビックリしました。オーラも凄かった。サプライズやったんですよ。知らなかった。代理人事務所が一緒なんですが、そこで香川さんが待っていました。香川さんがドルトムントでプレーした欧州１年目の時に23番だったので、俺も23番を付けました」
――香川選手はそのことを知ってるんですか？
「知らないんじゃないですか。（自分からは）言ってないです」
香川がドルトムントに来たのは2010年。
「俺は小学生くらいでした。『やべっちFC（テレビ朝日で2002年から20年にかけて放映されたサッカー情報番組）』でずっと香川さんを見てました。日曜日の遅い時間の放送だった（23時55分開始や０時５分開始など）ので録画して、月曜の朝に見てから学校に行ってました。香川さんの出る回はワクワクしながら見てました」
