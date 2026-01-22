悲願のG1舞台へ。勢いを取り戻した6歳ブライアンセンスが気温0度まで冷え込んだ美浦で躍動した。Wコースでガンダ（3歳1勝クラス）を6馬身追走して内へ。軽く仕掛けただけでギアがしっかり上がる。6F82秒2〜1F11秒8。力強い脚さばきで併入した。汗をかきにくい厳寒期にもかかわらず、体はきっちり締まっている。動きを見守った斎藤誠師は「先週はジーネキング（3歳オープン）相手で遅れたが、今日は1勝馬相手で時計もこれだけ出て、先週より素軽い動きだったと思います」と満足そうに語った。

昨年は2月アルデバランS→3月G3マーチS連勝で好発進を飾りながら、中盤はペースダウン。しかし、今回と同舞台の前々走みやこS（6着）で復調のきっかけをつかんだ。「高杉君が前めのポジションにつけて、いつもの脚が使えていた。それが前走で生きたと思う」。指揮官が評価した通り、前走の師走Sは58・5キロの重ハンデを背負いながら好位から後続を6馬身ちぎる圧勝。昨年の年初、いや、それ以上の強さと充実を認識させた。

今回は走り慣れた京都に再遠征。同師は「京都は（6戦で）3勝しているし、コース形態は向きます。いい競馬をしてフェブラリーS（2月22日、東京）に行けるように頑張ってほしいです」と目を輝かせた。現在の収得賞金では初のG1舞台は微妙な情勢。フェブラリーSの優先権を得られる1着＝重賞初Vを果たせば、26年の大飛躍は約束されている。