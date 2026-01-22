全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２１日、ミラノ・コルティナ五輪代表に決まった２０２２年北京五輪スノーボード男子ハーフパイプ金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、複数箇所の骨折や打撲と診断されたと発表した。

１７日にスイス・ラークスで行われたＷ杯第５戦。１回目のトリックの空中でバランスを崩し、雪上に顔と下半身を強打した。高さ約７・５メートルのパイプから高く飛び出した位置からたたきつけられ、鼻と口からは大流血。固いボードの先端が折れ曲がるほどの衝撃だった。

今月下旬に開催されるＸゲームに出場予定だったが、１９日に緊急帰国して医療機関を受診。複数箇所の骨折や打撲と診断されたが、骨折はズレがなく広範囲でないことが確認できたため、腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開し、五輪出場を目指していくという。

五輪のハーフパイプ男子予選は２月１２日、決勝は１４日（ともに日本時間）に実施される。ＳＡＪは「チームドクター管理・指導のもと、国内にて治療およびリハビリを行い、合流に向けて調整を進めてまいります」とコメント。強行出場で連覇を狙う。